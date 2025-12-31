¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¡Û1ÆüÈ¯Çä³Û¤¬½é¤Î9²¯±ßÄ¶¤¨¡Ä¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·
¡¡12·î30Æü¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«ºÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¾¡ÇÏÅêÉ¼·ôÈ¯Çä³Û¤¬9²¯4617Ëü9600±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¡¢2024Ç¯12·î30Æü¤ËµÏ¿¤·¤¿8²¯7127Ëü3600±ß¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢½é¤Î9²¯±ßÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬À©ÇÆ¡¢À¤Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯1¥ì¡¼¥¹¡¦1³«ºÅ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥É¹¹¿·
¡¡Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè11¶¥Áö¡ÖÂè54²ó¤Ð¤ó¤¨¤¤¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ÎÈ¯Çä³Û¤Ï2²¯3277Ëü8100±ß¡£½¾Íè¤ÎºÇ¹â¤À¤Ã¤¿2024Ç¯12·î30Æü¡ÖÂè53²ó¤Ð¤ó¤¨¤¤¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Î2²¯134Ëü5300±ß¤ò¹¹¿·¤·¡¢1¥ì¡¼¥¹Ã±ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â»Ë¾åºÇ¹â³Û¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè19²ó³«ºÅ¡Ê12·î21Æü¡Á23Æü¡¢28Æü¡Á30Æü¡Ë¤Î¹ç·×È¯Çä³Û¤Ï33²¯6283Ëü1700±ß¡£Á°Ç¯Æ±³«ºÅ¤Î33²¯5981Ëü4600±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢1³«ºÅ¤¢¤¿¤ê¤ÎÈ¯Çä³Û¤Ç¤â²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö³«ºÅ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ÈÍè¾ì¡¦¹ØÇã°ÕÍß¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢µÏ¿¹¹¿·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Á¤À¡£