¡ÚÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡Û1¥ì¡¼¥¹ÇäÆÀ¶â10²¯±ßÄ¶¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¹¹¿·
¡¡12·î30Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡ÊS3¡¦3ºÐ¾åÌÆ¡¦¥À1600m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌðÌîµ®Ç·µ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Û¡¼¥ê¡¼¥°¥ì¥¤¥ë¡ÊÌÆ3¡¦Àîºê¡¦ÆâÅÄ¾¡µÁ¡Ë¤¬²÷¾¡¡£1¥ì¡¼¥¹¤ÎÇäÆÀ¶â¤Ï10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Æ±¶¥Áö¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¿Í°÷¤Ï1Ëü1901¿Í¤ÇÁ°Ç¯Èæ107.5¡ó¡Ê1Ëü1067¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¶¥Áö¤ÎÇäÆÀ¶â¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÚÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡Û4ÈÖ¿Íµ¤¥Û¡¼¥ê¡¼¥°¥ì¥¤¥ë°µ¾¡¡Ä16ÈÖ¿Íµ¤¥³¥¢¥ê¥ª¤¬ÇÈÍð¤Î2ÃåÆþ¾ì¿Í°÷¡¦ÇäÆÀ¶â¤È¤â¤ËÁ°Ç¯Èæ¥×¥é¥¹
¡üÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë ÇäÆÀ¶â³Û
10²¯6558Ëü6300±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ109.2¡ó¡¦9²¯7571Ëü5100±ß¡Ë
¡üÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë ÅöÆü¤ÎÁíÇäÆÀ¶â³Û
35²¯5629Ëü3460±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ109.0¡ó¡¦32²¯6379Ëü6530±ß¡Ë
¡öSPAT4LOTO´Þ¤à