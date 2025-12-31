¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¡Ûº£°æÀé¿Òµ³¼ê¤¬Îò»ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ä½÷Àµ³¼êºÇÂ¿¾¡142¾¡
¡¡¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡½êÂ°¤Îº£°æÀé¿Òµ³¼ê¤¬¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷Àµ³¼ê¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£12·î30Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¾¡Íø¿ô¤Ï142¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢µÜ²¼Æ·¸µµ³¼ê¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬2024Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿116¾¡¡£º£°æµ³¼ê¤Ï¤³¤ì¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡º£°æµ³¼ê¤Ï2000Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¤Ç¡¢¿·½½ÄÅÀîÄ®½Ð¿È¡£¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¤Îº£°æÌÐ²í±¹¼Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï2870Àï360¾¡¡Ê12·î30Æü¡¦Âè12R½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¡£2022Ç¯12·î10Æü¤Ë½éµ³¾è¡¢Íâ11Æü¤Ë½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÃå¼Â¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¡¢2023Ç¯11·î¤Ë¤ÏÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤ÎÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿º£°æµ³¼ê¡£º£²ó¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤Ï¡¢¼ã¼ê½÷Àµ³¼ê¤Î¿·¤¿¤ÊÅþÃ£ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£