´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤ÏÃ¦¤¹¤ë¤â°Õ¼±¤ÏÌá¤é¤º¡Ä73ºÐ¤Î´Ú¹ñ¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¡¢¿©»öÃæ¤Ë¹¢¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë
´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÆ½¤ò±Û¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î»Ñ
12·î31Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤Ï¸½ºß¡¢ºÇ¤â´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ÏÃ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥·¥ó¡¦¥è¥ó¥®¥å¥ó·Ý½ÑÊ¸²½ºâÃÄÂ¦¤Ï¡Ö¿´Â¡¤ÏºÆ¤ÓÆ°¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤Þ¤ÀÌá¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ÀÁÇ¸ÆµÛ´ï¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤Ï12·î30Æü¸á¸å¡¢¼«Âð¤Ç¿©»öÃæ¤Ë¿©¤ÙÊª¤ò¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÅÝ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿´ÇÙÁÉÀ¸¤ò¼õ¤±¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤Ø¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤Ï2019Ç¯¤Ë·ì±Õ¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤Ë´°¼£È½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤ËºÆÈ¯¤·¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¿¡£