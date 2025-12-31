¥«¥¤¥ó¥º¤¬ÂçÅÔ¤ÎÁ´³ô¼°¼èÆÀ¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¡¡¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ»¹ç¤ÇÈÎÇä¶¯²½¤Ø
¡¡¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼Âç¼ê¤Î¥«¥¤¥ó¥º¤ÏDIYÍÑÉÊÈÎÇä¡¦ÂçÅÔ¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¡£¥«¥¤¥ó¥º¤¬»ý¤Ä270°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤ÈÂçÅÔ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿¦¿Í¡¦»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥È¥é¥Î¥Æ¡×¤¬¼è¤ê°·¤¦400ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿¦¿Í¸þ¤±»Ô¾ì¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥¤¥ó¥º¤ÈÂçÅÔ¤Ï2016Ç¯¤Ë¶ÈÌ³Äó·È¡¢2017Ç¯¤Ë»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ó¡¢¶¦Æ±¤Ç¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£·úÃÛ¶È³¦¤¬¿¦¿ÍÉÔÂ¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢É¬Í×¤Ê¹©¶ñ¤äºàÎÁ¤òÁá¤¯³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤ÆÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¡¢10·î¤Ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¡¢11·î¤Ë³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥«¥¤¥ó¥º¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤ÈÂçÅÔ¤ÎËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊ¡¢ÁÐÊý¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¡¢¿¦¿Í¡¦»ö¶È¼Ô¸þ¤±»Ô¾ì¤ËÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥¤¥ó¥º¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥¤¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡£¡Ö¥«¥¤¥ó¥º¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥×¥í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¡Ö¥«¥¤¥ó¥º¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Î4¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç´ØÅìÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ276Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÅìµÞÉÔÆ°»º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤«¤é¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¦»¨²ßÅ¹¡ÖÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡×¤òÇã¼ý¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅÔ¤ÏÀïÁ°¤Î1937Ç¯¡¢Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¤ÇÂç¹©Æ»¶ñ¤Î²·Ìä²°¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÂçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2002Ç¯¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±¿±Ä¤ò»Ï¤á¡¢¿¦¿Í¡¦»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥È¥é¥Î¥Æ¡×¤Ç¹©¶ñ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¡¢¼ù»éÀ½ÉÊ¡¢ÅÉÎÁ¤Ê¤ÉDIYÍÑÉÊÌó400ÅÀ¤òÈÎÇä¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë»Ò²ñ¼Ò¡ÖDAITO VIET NAM¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£