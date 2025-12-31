21¡Á25Ç¯¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¶ÈÀ®²Ì¼¨¤¹Å¸Í÷²ñ¡¢ËÌµþ¤Ç³«Ëë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤Î¹ñ²ÈÇîÊª´Û¤Ç29Æü¡¢Âè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¶¯¹ñ¤Ø¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯¡½Ãæ¹ñÀ½Â¤¤ÎÊâ¤ß¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÀ½Â¤¡¢»º¶È´ðÈ×¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¡ËÀ½Â¤¡¢Í»¹çÈ¯Å¸¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¸³è¤ÎÏ»¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊ¬¤±¡¢¼ÂÊª¤äÌÏ·¿¤Ê¤É·×300ÅÀ°Ê¾å¤òÅ¸¼¨¡£·×²è´ü´ÖÃæ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î²è´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÁí¹çÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÃæ¹ñÀ½Â¤¤Îµ»½ÑÅª¼ÂÎÏ¤È¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¸þ¾å¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê´óÍ¿¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£