´Ú¹ñ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÄ¶¿Í¡¦»å°æ»á¤¬¶ÃÃ²¡ÖÈà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×¡¡¾åÈ¾¿È¤ÎÆùÂÎÈþ¶¥±é¡¡¡ÖÇØÃæ¤ä¤Ð¤¤¡¡ÇØÃæ¤¬¡Ä¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²èÅê¹Æ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤¬£³£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÇØÃæ¤ä¤Ð¤¤¡¡ÇØÃæ¤¬¡Ä¡¡Èà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡»å°æ»á¤¬¡ÖÈà¤é¡×¤ÈÌð°õ¤Çµ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£Á£í£ï£ô£ô£é¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹³¦¤ÎÂçÊª¤È¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢£Ó£È£É£Î£å£å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ß¥ó¥Û¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î»å°æ»á¤ä¥ß¥ó¥Û¤¬¡¢È¯Ã£¤·¤¿¶ÚÆù¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë·ü¿â¤ä¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤Î²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏ¿Ô¤¤¿¤è¤¦¤Ë¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡ª¡ª·»¾å¡×¡Ö£Â£Å£Á£Ó£Ô£Ô£Ô£Ô¡×¡ÖÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÎÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£