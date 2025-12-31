2025Ç¯Âç¤ß¤½¤«¡¡·ÝÇ½³¦¤«¤é·ëº§Êó¹ðÁê¼¡¤°¡¡»³ÅÄËãè½Æà¤È³á¸¶³Ù¿Í¤¬À¼Í¥º§¡¡ÂçÌîÂóÏ¯¡¦º´Æ£Îè¤â
¡¡¸µÀ¼HKT48¤ÇÀ¼Í¥¤Î»³ÅÄËãè½Æà¡Ê30¡Ë¤ÈÀ¼Í¥¤Î³á¸¶³Ù¿Í¡Ê31¡Ë¤¬31Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡»³ÅÄ¤È³á¸¶¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê³§ÍÍ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Ï¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á³á¸¶³Ù¿Í¤È»³ÅÄËãè½Æà¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê»Ù¤¨¹ç¤¤Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡×¤Ô¤ÎÌò¡¢¡ÖÍý·Ï¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡×¤ÎÆ£¸¶¿é±«Ìò¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£³á¸¶¤Ï¡Ö¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡×ÂþÌî¿Î¿ÍÌò¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×³¥¸¶ÍºÌò¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÌîÂóÏ¯¡Ê37¡Ë¤È½÷Í¥¤Îº´Æ£Îè¡Ê¤ê¤ç¤¦¡¢33¡Ë¤âÁÐÊý¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£ÂçÌî¤ÏÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º´Æ£Îè¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÇÐÍ¥À¸³è15Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂóÍ§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡¢¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¡¢¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¡¢±Ç²è¡Ö¥¤¥ó¥·¥Æ¥ß¥ë ¡Á7Æü´Ö¤Î¥Ç¥¹¡¦¥²¡¼¥à¡Á¡×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÏNHK¡ÖLet'sÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×MC¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï±Ç²è¡Ö¹âºê¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡£¡×¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²Í¶õOLÆüµ¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¼Í¥¤Ç½÷Í¥¤ÎÆâÅÄè½¼Ó¡Ê36¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæÂ¼Íã¡Ê25¡Ë¤â·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤ÎÄ¾É®Ê¸½ñ¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï1999Ç¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Ç¼ç±é¡¦¥¢¥Ë¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à ¥Ï¡¼¥Ä¡×¥«¥¤¥êÌò¡¢¥·¥ª¥óÌò¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¥¨¥ß¥ë¥«Ìò¤ä¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¥·¥å¥¬¡¼¤Ü¤¦¤äÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉðÂ¢¡×¤Ë¾®ÃãÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÉñÂæ¡ÖÌ´¤«¤éÀÃ¤á¤¿Ì´¡×¡¢¡Öñññð¾ë¤Î¼·¿Í¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¥×¥ë¥Ù¡¼¥ëÌò¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥ÉÌò¡¢¡Ö»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡×»°ÃÓ½ÓÌéÌò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£