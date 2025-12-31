¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ£Ó£Á¹ßÎ×¡ÖÀÎ¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×ÃíÌÜÂÐ·è¤Ï£Ò£Å£Î£Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£Ð£Ò£É£Ä£Å»þÂå¤«¤éÆüËÜ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¤¬Íè¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎÇï¼ê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤À¤È¤¤¤¦¥ß¥ë¥³¡£¡Ö£Ð£Ò£É£Ä£Å¤Î»þÂå¤«¤éÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡£À¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é£±£°Ç¯¡¢ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡È¥µ¥Ð¥¤¥Ö¡É¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤·¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡ÖÀÎ¤Î¤³¤È¡×¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¥ß¥ë¥³¤Ï¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¤Ø¤Î¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç£Ð£Ò£É£Ä£Å»þÂå¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥±¥Ó¥ó¡¦¥é¥ó¥Ç¥ë¥Þ¥ó¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÉé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÉé¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ê¡¢¡Ê¥¨¥á¥ê¥ä¡¼¥¨¥ó¥³¡¦¡Ë¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼¤ò»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¤Åìµþ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÅçÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤È¿´¤òÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ð£Ò£É£Ä£ÅÌµº¹ÊÌµé¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£²£°£°£¶Ç¯£¹·î£±£°Æü¤Ë¥ô¥¡¥ó¥À¥ì¥¤¡¦¥·¥¦¥Ð¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¾¡Íø¡Ë¤â¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤Ë¥²¥¹¥È»²²Ã¡£É¡¤ò¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿£Ò£Å£Î£Á¤¬¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¤Ç¥á¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç°Ëß·À±²Ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë£Ò£Å£Î£Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤âÄ«Ìë¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢¼«¿È¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥ë¥³¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤éÈà¤é¤ò¡¢¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È£Ò£É£Ú£É£Î¤ËÄï»Ò¤òÁ÷¤ê¹þ¤àÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂº·É¤ò½¸¤á¤ë¥ß¥ë¥³¡£¤½¤Î°ÎÂç¤Ê·ÐÎò¤ËÂ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÃ¯¤è¤ê¤â¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤è¤ê¤â¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤Ïº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢º¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡£ÀäÂÐ¤Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ëÉð´ï¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼ã¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£