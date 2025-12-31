¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¡41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë17ÆÀÅÀ¤â¡Ä¥ì¥¤¥«¡¼¥º¾¡Íø¾þ¤ì¤º¡¡È¬Â¼ÎÝ¤Ï¿ô»î¹ç·ç¾ì¤Ø
¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º106¡¼128¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£È¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬Éé½ý·ç¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬17ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ½ªQ¤Ë¥ß¥¹Ï¢È¯¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£25Ç¯¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤ò¾å¤²¤ÆÎ×¤ó¤À28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¥ó¥°¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ç58ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ´°¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢È¬Â¼¤¬±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄ¥¤ê¤Ç·ç¾ì¡£JJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡ÖÉüµ¢ÌÜÉ¸¤ÏÍè½µ½é¤á¡×¤È»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¿ô»î¹ç·ç¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬ÌöÆ°¡£Á°È¾¤«¤é15ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï65¡½70¤È5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÀÜÀï¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªQ¤Ë¥ß¥¹Ï¢È¯¤ÇÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Æ¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Ï¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î30ÆÀÅÀ11¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤âÃ£À®¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï17ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡£¤³¤ÎÇÔÀï¤Çº£µ¨20¾¡11ÇÔ¡£¤³¤³12»î¹ç¤Ç7ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£