¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºSUZUKA¡¢Éã¤¬·Ð±Ä¼Ô¤È¹ðÇò¡¡¼Â²È¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ÅÍÍ¡×
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡2025¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SUZUKA¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
KANON¡Ê23¡Ë¤¬¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é3¡¢4Ç¯¡¢Âçºå¤Ë¹Ô¤¯»þ¤ÏSUZUKA¤Î¼Â²È¤Ë4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬¡Ö4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â²È¤Ê¤Î¡©¡×¡£SUZUKA¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
²ÃÆ£¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤Ê¤Î¤½¤ì¡£¤ªÉã¤µ¤ó²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ð±Ä¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªµÒ¤µ¤óÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤È¤«¡¢8¥»¥Ã¥È¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
SUZUKA¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤¬USJ¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¹¥¤¤Ç¡£³¤³°¤ÎÊý¤Î¥·¥ç¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ê¥·¥ç¡¼¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤é¤È¡ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¶âÍË¤ÎÌë¤ËËè½µÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¡Ö¡ØÆ±¤¤Ç¯¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡£¡Ø²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¹¥¤¤ä¤ï¡Á¡¢°û¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊì¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤â¡Ö¤¼¤Ò°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤â¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ä«ÆüÆà±û¡Ê31¡Ë¤¬¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¡ÊSUZUKA¤Î¡Ë¼Â²È¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¹þ¤ß¡¢Á´°÷¤¬¾Ð¤Ã¤¿¡£