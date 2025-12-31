À¾Àî¤Î¤ê¤ª¡¢¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¡ÖÌ¡²è¥È¥ê¥ª¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀ£Á°¤À¤Ã¤¿
Ì¡ºÍ»ÕÀ¾Àî¤Î¤ê¤ª¡Ê74¡Ë¤¬31Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Öº£Ç¯¤É¤Ê¤¤¤ä¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Ì¡²è¥È¥ê¥ª¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ì¡²è¥È¥ê¥ª¤Ï¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿1968Ç¯¡Ê¾¼43¡Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²£»³¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë²ò»¶¡£°Ê¸å¥Ñ¥ó¥Á¡Ê¾å²¬¤µ¤ó¡Ë¤È¥Õ¥Ã¥¯¡Ê¸å¤ÎÀÄ¼Ç¥Õ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ö¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¼¡¤ÎÁªµó¤ÇÍîÁª¤·¤¿»þ¡Ê74Ç¯¡Ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥Á¤ÈÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤«¤È¾å²¬¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¤Î¤ê¤ª¡¦¤è¤·¤ª¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¾Ú¸À¡£
²£Ãæ¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥±¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÇËÅ·¹Ó¤ÊÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ê¤ª¤Ë¡¢¾å²¬¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¡¢¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ë¡ØÁªµó¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢ÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¹ñ²ñÉüµ¢¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤Î¤ê¤ª¤ÎÌ¡²è¥È¥ê¥ªÆþ¤ê¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢77Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÏºÆÄ©Àï¤·¤¿¡£
¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤¢¤¤¤Ï¤é¡¢ÉðÀîÃÒÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼½Ð±é¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¸Å¤¤·Ý¿Í¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£