¡¡º£Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM!LK¡×¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê¤Ï¤ä¤È¡Ë¤µ¤ó¤ÎÃ£É®¤Ö¤ê¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢»ú¤Ï¾å¼ê¤¤¤·¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÃ£É®¤¹¤®¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶Ã²¤·¤¿2Ê¸»ú
¡¡º´Ìî¤µ¤ó¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤òÁ°¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×¤Î2Ê¸»ú¤òÌÓÉ®½ñ¤¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Öº´Ìî¥¢¥ï¡¼¥É2025Âç¾Þ¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ªº£Ç¯¤Ï¿§¡¹¤Ê´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢·ëÀ®¤·¤¿11Ç¯Á°¤«¤éÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½Ð¾ì¤Ï1ÈÖ´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö²¿¤è¤ê¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¤Ë¾¯¤·¤Ï²¸¤òÊÖ¤»¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï½ñÆ»6ÃÊ¤ÎÏÓÁ°¡£¡ÖºòÆüÄ«¤Î4»þ¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤ÎÆþ¤ê¤è¤¦¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥ì¥³Âç¡×¡ÖÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¡ÖGPÂÓ½é¼ç±é¡×¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤Î³èÌö¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÊ¸»ú¤â¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¹ÈÇò½Ð¾ì¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º»ú¤¬¤¤ì¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÃ£É®¤¹¤®¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢»ú¤Ï¾å¼ê¤¤¤·¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ëº´Ìî¤¯¤ó¡×¡Ö´ïÍÑ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÍèÇ¯¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ò¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£