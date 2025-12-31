Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡¡¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤Î30ÂåÃËÀ¤¬·Ú½ý¡Ô¿·³ã¡Õ
12·î31Æü¤Î¸á¸å1»þÁ°¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¤Î»ÔÆ»¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¾®¶âÄ®1ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢31Æü¸á¸å£°»þ53Ê¬º¢¡¢50Âå¤Î±¿Å¾¼ê¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬¡¢½ÂÂÚ¤Ë¤è¤êÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ¤¬¡¢¼ó¤ä¹ø¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢¥Ð¥¹¤Ë¤Ï±¿Å¾¼ê¤Î¤Û¤«¤Ë¾èµÒ4¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï½÷À1¿Í¤¬Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
