ËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹­·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¤ÎÂÓ¹­»ÔÀ¾12¾òËÌ8Ä®ÌÜ¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤òÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¸Æµ¤¸¡ººµñÈÝ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï¡¢12·î31Æü¸áÁ°4»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÂÓ¹­»ÔÀ¾11¾òËÌ3ÃúÌÜ¤Ç¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤ÆÉáÄÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤¬¸Æµ¤¸¡ºº¤òµá¤á¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸¡ºº¤òµñ¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡Ö¤Õ¤é¤Ä¤¤¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤¬Àã»³¤Ë¤Î¤ê¤¢¤²¤ÆÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡´±¤¬¡¢ÃË¤«¤é¼ò¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¸Æµ¤¸¡ºº¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¤òµñ¤ó¤À¤¿¤á¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤«¤é¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¸¡ºº¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂáÊá¸å¡¢ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é¤Ï´ð½àÃÍ¤Î6ÇÜ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÍ¾ºá¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£