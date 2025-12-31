LIV¥´¥ë¥Õ¡¢Íèµ¨¤Ï¡È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡É¤¬3ÏÈÁý¡¡1»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤Î½Ð¾ì¿Í¿ô¤Ï54¿Í¤«¤é57¿Í¤Ø
30Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÄ¶¹â³Û¾Þ¶â¤ÎLIV¥´¥ë¥Õ¤¬¡¢2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¿Í¿ô¤ò3¿ÍÁý¤ä¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¼Ô¿ô¤Ï½¾Íè¤Î54¿Í¤«¤é57¿Í¤Ë³ÈÂç¡£4¿Í1ÁÈ¤Î13¥Á¡¼¥à¡Ê52¿Í¡Ë¤Ë¡¢½¾Íè¤Î2ÏÈ¤«¤é¿·¤¿¤Ë3ÏÈ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿5¿Í¤Î¡È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡É¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê3¿Í¤Î¡È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡É¤Ï¡¢1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëLIV¥´¥ë¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÊºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ë¤Î¾å°Ì3¿Í¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤ÏÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç1·î8¡Á11Æü¤Ë³«ºÅ¡£80Áª¼ê°Ê¾å¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¤Ë¾å°Ì20Ì¾¤¬ÄÌ²á¤·¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¥È¥Ã¥×20¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥³¥¢¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ½µËö¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£36¥Û¡¼¥ë¤òÀï¤Ã¤¿¸å¡¢¥È¥Ã¥×3¤ÎÁª¼ê¤¬Íèµ¨¥Õ¥ë»²Àï¤¬¤«¤Ê¤¦¡È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡É¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿ºÇ½ªÆü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì2Ì¾¤Ë¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤ÎLIV¥´¥ë¥Õ½Ð¾ì¸¢¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ª¥¿¥¤ ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤òÀ©¤·¤¿¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»4¾¡¤ÎÀõÃÏÍÎÍ¤¤¬2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¡ÈÀÚÉä¡É¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖLIV¥´¥ë¥Õ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î½Ð¾ì¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Î³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ÈLIV¥´¥ë¥Õ¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò³«¤¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁªÏÈ¤òÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶½Ê³¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÖLIV¥´¥ë¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤Î¾ÜºÙ¤ä½Ð¾ìÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Íè½µÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò¡áÊÆ¹ñºß½»¡Ë
