ÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ¤«¡ÄÂç³¢Æü¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¶á¤¯¤Ç»Ò¥°¥Þ1Æ¬¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¡¡¿·³ã¡¦¾å±Û»Ô
12·î31Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÃæ¶¿¶è¤Ë¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¶á¤¯¤ÎÀã¸¶¤Ç¡¢»Ò¥°¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¹ñÆ»¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å±Û»ÔÃæ¶¿¶è»Ô²°¤Ë¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÀã¸¶¤Ç¤¹¡£
12·î31Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤«¤é·Ù»¡¤Ë¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤òÄ¹ÌîÊýÌÌ¤«¤é¾å±ÛÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ»Ï©¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¤ä·úÊª¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¯¥Þ¤Î¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¹ñÆ»¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÂç³¢Æü¤Ç¼ÖÄÌ¤ê¤âÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾å±Û»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£