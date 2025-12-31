°úÂàÉ½ÌÀ¤Î¸µÃæÆü¡¦½ÙÂÀ¡¡¡ÖËÍ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÌò³ä¡×¤Î»ØÆ³¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ÎÀ¼¡×Â³¡¹
¡¡ÃæÆü¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½ÙÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¢Ãæ²Ú¿¦¶ÈËÀµåÂçÎþÌÁ¡ÊCPBL¡ËÃæ¿®·»Äï¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½ÙÂÀ¤Ï¡Ö¸½Ìò»þÂå¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¡ÖÌÂ¤¦½Ö´Ö¡×¡Ö¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ä¡ÄÂÇ¤Æ¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ê¤é¡¢»³¤Û¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ù¾å¤ÎÍýÏÀ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤äÉÔ°Â¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¨¤ë¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°ì½ï¤ËÇº¤ß¡¢¹Í¤¨¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤´±ï¤È³Ð¸ç¤ò¶»¤Ë¡¢Ãæ¿®·»Äï¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂàÊó¹ð¤ÎÅê¹Æ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÀµÄ¾¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£ÊÖ»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½ÙÂÀ¤µ¤ó¡ª´èÄ¥¤ì¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡¡½ÙÂÀ¤µ¤ó¡¢¤´À®¸ù¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö½Ù¤Á¤ã¤ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ÙÂÀ¤Ï¡¢Á°¶¶¾¦¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤«¤é10Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£Åö»þ¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£NPB¤Î¹âÂ´¿·¿Í³°Ìî¼ê¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¡¢59Ç¯Ä¥ËÜ·®¡ÊÅì±Ç¡Ë°ÊÍè52Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£22Ç¯7·î¤ËÃæÆü¤Ë¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¡£ºòÇ¯4·î¤Ë1000»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÌ»»1042»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£