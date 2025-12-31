¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡¡¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ö¥Ô¥ó¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¡Ä¡×¡ÚÀµ·îÆÃÈÖ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ø¾å¾Â¡ß¥µ¥ó¥É¤ÎºÇ¹¬±¿¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡Ù¡Ê¸å4¡§05¡Á6¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Û¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¾¾°æ¥±¥à¥ê¤é
¡¡¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È3¿Í¤ÎºÇ¶¯Àê¤¤»Õ¡É¤¬¡Ö´³»Ù¡×¡ÖÀ±ºÂ¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¡×¤«¤é¡Ö½Ð²ñ¤¤±¿¡×¡Ö·ò¹¯±¿¡×¡Ö¶â±¿¡×¤òÀê¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2026Ç¯ºÇ¹â¤Î¹¬±¿¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈºÇ¹¬±¿¡É¤Î»ý¤Á¼ç¤òÈ¯É½¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¡Ö¿·½Õ¥¬¥ÁÀê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡£
¡¡º£¤ò¤È¤¤á¤¯Çä¤ì¤Ã»Ò·ÝÇ½¿Í¤Ë¤â±¿Àª¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÆ±¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¡£¤Þ¤¿Àê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÀÖÍç¡¹¤Ê¹ðÇò¤âÂ³½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¶â±¿¤ò¤á¤°¤ë¡Ö¤ª¶â¤Þ¤ï¤ê¤ÎÏÃ¡×¤Ç¤Ï¡¢¾å¾Â¤¬¡ÈÁêÊý¤Ë¤¢¤ÎÁûÆ°¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾¾°æ¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÏÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¢¥³¥ó¥ÓÊÌ¤ì¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡£1¿Í¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤è¡×¤ÈÂçÃÀ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¥Ô¥ó¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¾¾°æ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¡Ä¡×¤È1¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¢£¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¡¥³¥á¥ó¥È
Àê¤¤¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½ç°Ì¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë³è¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²óMC¤Î¾å¾Â¤µ¤ó¤È¥µ¥ó¥É¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¾å¾Â¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥µ¥ó¥É¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈËµ¼ãÌµ¿Í¤µ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤½¤ó¤Ê¥µ¥ó¥É¤µ¤ó¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
MC
¾å¾Â·ÃÈþ»Ò
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë
¥²¥¹¥È
ºä¾åÇ¦
¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë
µÆÃÏ°¡Èþ
¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë
·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! group¡Ë
Àê¤¤»Õ
ÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¡¢¥¤¥ô¥ë¥ë¥Éô£²Ú¡¢¥·¥¦¥Þ
