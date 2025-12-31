Î©¶µÂç³Ø¡¦ÇÏ¾ì¸¿ÍÁª¼ê¡¡¡Ö¸Î¾ã¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×～È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÎÆ»～
Çð¸¶ÎµÆó¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÎÆ»¡×¡£2025Ç¯12·î19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Î©¶µÂç³Ø¤ÈÆüËÜÂç³Ø¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂç³Ø¡¦¹âÅÄâÃÊþÁª¼ê¡¡¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¤¡×
Î©¶µÂç³Ø¤ÎÇÏ¾ì¸¿ÍÁª¼ê¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ö¸åÈ¾¤Ï¸Î¾ã¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¢º¬¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂç³Ø¤Î¹âÅÄâÃÊþÁª¼ê¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î´õË¾¶è´Ö¤ò¿Ö¤¯¤È¡Ö´õË¾¤Ï1¶è¤«3¶è¡£1¶è¤Ï»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¶è´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£