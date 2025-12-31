£Å£Ø£É£Ô·ó¶á¤ÈÃçÎÉ¤·¤Î¡Ö£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤æ¤á¤Ã¤Á¡¡¡Ö°û¤ó¤À¤é¥¹¥±¥Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Î¤æ¤á¤Ã¤Á¤¬£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¤Ïº£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×ËôµÈÄ¾¼ù¡¢¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×ÆÁ°æµÁ¼Â¤È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡×Ê¿°æ¤¢¤¤Þ¤µ¤ÎÆÈ¿È·Ý¿Í£´¿Í¤Ç¹½À®¡£½÷À¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£ÆÁ°æ¤Ï¡ÖÁ°²ó¡¢¡Ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ËÍè¤¿¥¨¥ë¥Õ¤Î¤Ï¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤Î¸å¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤¬¡Ö¤æ¤á¤Ã¤Á¤¬Ãç¤¤¤¤·Ý¿Í¡¢¤À¤ì¤ä¤Ã¤¿¤±¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö£Å£Ø£É£Ô¡×¤Î·ó¶áÂç¼ù¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö·ó¶á¤âÁ´Á³¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤¬¡Ö¤Ç¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¤â°û¤Þ¤Ø¤ó¤Î¤ä¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡Ö°û¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°û¤ó¤À¤é¥¹¥±¥Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¼«À©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£