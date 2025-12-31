¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤¯¤ê¤¨¤ß¡¢µÓ¤Ê¤¬¤Ã...¹õ¥ì¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ç¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡»Ø¤òËË¤ËÅº¤¨...¿§µ¤¤Ë¥É¥¤Ã
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤¯¤ê¤¨¤ß¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬2025Ç¯12·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ
¤¯¤ê¤¨¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤òÃåÍÑ¡£¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Á¥¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë³¬ÃÊ¤Ë¹ø¤«¤±¡¢»Ø¤òËË¤ËÅº¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Á¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¡¢²¼¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¾å³¤¤Î¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×Å¹ÊÞÁ°¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£