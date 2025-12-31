ÉÍ¾¾¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¥á¥Ã¥¿»É¤·»ö·ï ¾ïÏ¢µÒ¤Î¿È¾¡¼ê¤ÊÆ°µ¡¤È¼þÅþ¤Ê»¦³²·×²è¡Ú2025Ç¯ ¤¢¤Î»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Îº£¡Û
¡ÖµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡ª¡×
¡¡ÈáÌÄ¤ÈÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¿¼Ìë¤Î°û¤ß²°³¹¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ°¤É¡¶«´¤ÎÃÏ¹ö³¨¿Þ¤È²½¤·¤¿¡£
¡¡7·î6Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ç»ö·ï¤Ïµ¯¤¤¿¡£ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤ÉÛ¤Ç´¬¤«¤ì¤¿¥¯¥¯¥ê¥Ê¥¤¥Õ2ËÜ¡ÊÌó25¥»¥ó¥Á¡Ë¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ËÆ£ô¥¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤òÏ¢¤ì¤ÆÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦»³²¼»ÔÏºÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³²¼Èï¹ð¤Ï¥Ó¥ë1³¬±ü¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Å¹Ä¹¤ÎÃÝÆâÊþ¹á¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ÎÇØÃæ¤ò¥á¥Ã¥¿»É¤·¡£Å¹³°¤ËÆ¨¤²¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥Ó¥ëÆâ¤ÇÇØÃæ¤ò10²ó°Ê¾åÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¡£ÈÈ¹Ô»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÊ¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»³²¼¤Ï¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤µ¤óÌÜÅö¤Æ¤ËÅ¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤¬ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡Ø¤¦¤¶¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¡¢·ã¹â¡£»ö·ï2ÆüÁ°¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÎÍøÍÑ¤ò10Æü´Ö±äÄ¹¤·¤Æ½Ð¶ÐÁ°¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¿©»ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë·ç¶Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»³²¼¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤ò¶¼¤·¤ÆÇ®³¤ÉÕ¶á¤òÏ¢¤ì²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤«¤é¤Ï»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¼ê¾û¤È¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡»³²¼Èï¹ð¤ÏÂáÊá¸å¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤ÈÅ¹Ä¹¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£Ìó3¥«·î´Ö¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò½ª¤¨¡¢11·î14Æü¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃÝÆâ¤µ¤ó¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤ÇÅ¹¤ò·ÑÂ³¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Âç²È¤È²ÈÄÂ¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤º¡¢ÃÇÇ°¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤Æ¼Ú¤ê¼ç¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¾¯¤·¿Í½Ð¤âÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ï¸å¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»ö·ï¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢Å¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï²Ö¤¬¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£