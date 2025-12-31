ME:I¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯È¾¤Ç4¿ÍÃ¦Âà¡ÄÉâ¾å¤¹¤ë¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êä½¼·×²è¡×¤Î°ãÏÂ´¶
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤â²¡¤·Ç÷¤Ã¤¿12·î22Æü¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ø§®E:I¡Ù¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡ØLAPONE GIRLS¡Ù¤«¤é¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡11¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤ÁCOCORO¡Ê25¡Ë¡¢RAN¡Ê21¡Ë¡¢SHIZUKU¡Ê21¡Ë¡¢KOKONA¡Ê19¡Ë¤Î4¿Í¤¬¡¢ÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢25Ç¯12·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ø§®E:I¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£COCORO°Ê³°¤Î3¿Í¤Ï24Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¡Ô¤¤¤¤Ê¤ê4¿Í¤¬È´¤±¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Õ¡ÔÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Õ¤Ê¤É¤Èº®Íð¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬SNS¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï40Ç¯¶á¤¯·ÝÇ½¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯È¾Â¤é¤º¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ê£¿ô¿ÍÃ¦Âà¤È¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡Ø§®E:I¡Ù¤ÏÌó1Ëü4000¿Í¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿11¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Ø¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢´ÊÃ±¤ËÌ´¤òÊü´þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡Ã¦Âà¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î·Ð°Þ¤ò¾¯¤·¤À¤±¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤ºº£Ç¯3·î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¼£ÎÅ¤ÈµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬COCORO¤Ç¡¢¤³¤Î3¥«·î¸å¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëRAN¤¬¡¢Àº¿ÀÅªÈèÊÀ¤Î¤¿¤áÆ±¤¸¤¯³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿10·î¤Ë¤ÏSHIZUKU¤Ë¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Îµ¬Äê°ãÈ¿»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½µ´©Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¤¿¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê»±²¼¤Î¡ØJO1¡ÙÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡Ê25¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï"¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù"¤È¤·¤«ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³èÆ°µÙ»ß¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£KOKONA¤Ï10·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢12·î13Æü¡¢14Æü¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¥Ä¥¢¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤ÎÍ½Ãû¤â¤Ê¤¤ÆÍÁ³¤ÎÃ¦ÂàÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö4¿Í¤Î³èÆ°½ªÎ»È¯É½¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂ¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢Ì´¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡Ä¤È¡£§®E:I¤ÏÍèÇ¯¤«¤é7¿Í¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¢£¥ê¡¼¥À¡¼MOMONA¤¬Ï³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿"ÌµÎÏ´¶"
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»Ä¤ë7¿Í¤Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿14Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë§®O§®ONA¡Ê22¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¿É¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ"º£¡¢¼«Ê¬¤á¤Ã¤Á¤ãÍê¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡£»ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê"¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡º£»×¤¨¤Ð¡¢Ìó1½µ´Ö¸å¤Î4¿Í¤ÎÃ¦Âà¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Ç²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤¿º¯À×¤È¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¤Ï²¿¤âÊó¹ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌµÎÏ´¶¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²áÄø¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¼êË¡¤¬º£¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖME:I¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÎÃ¦Âà·à¤Ç¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¶ìÇº¤òÊú¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿Þ¤é¤º¤âÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
