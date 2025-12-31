¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡ÖÍ¼´©¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡×¤Ç°ìÈÖ¡¢¿ô»ú¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤ò°·¤Ã¤¿µ»ö¡Ú»ä¤ÈÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡Û
¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é»à¤Ì¤«¤â¡Ä¸µ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¤Îº´¡¹ÌÚÀµÍÎ¤µ¤ó¿ñËì±ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡º´¡¹ÌÚÀµÍÎ¤µ¤ó
¡¡¡Ê¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÀµÍÎ¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤Ï¡¢1996¡Á2012Ç¯¤ËÃë¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ç¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÈÍ¼´©¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡É¤òÃ´Åö¡£·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤ÇËèÆü¡¢¡ÖÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡×¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ß»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±Â³¤±¤¿¡£
¡ÈÍ¼´©¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡É¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÊüÁ÷»þ´Ö4Ê¬¡£ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Þ¥±¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ö·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Î¢ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Î»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼3¡¢4¿Í¡¢AD¤Ï5¡¢6¿Í¤ÈÁý¤¨¡¢Á´°÷¤Ç10¿Í°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤â¤É¤ó¤É¤ó±ä¤Ó¡¢16Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¤Î¸åÈ¾¤Ï20Ê¬´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ÏÍ¼´©»æ¤ò¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯ÆÉ¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿²æ¡¹¤â¡¢¶É¤Ë¿·Ê¹¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ä¤è¤ê¡¢ÀÖºä±Ø¤ä¿·¶¶±Ø¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤¦¤¬Áá¤¯Æþ¼ê¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢AD¤¬Çã¤¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯Æþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Î1»þ´Ö¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¡¢¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤ÇÀÖ¤¤¥Ú¥ó¤ÇËµÀþ¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é½¸Ãæ¤·¤ÆÆÉ¤ß¡¢¤É¤Îµ»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤«¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤äÊüÁ÷ºî²È¤È´¦¡¹ëà¡¹¡¢¤ä¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°Î¨¤ÏÊ¬Ã±°Ì¤Ç½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤É¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î»ëÄ°Î¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤éµ»öÁª¤Ó¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÖ»ëÄ°Î¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤ò°·¤Ã¤¿µ»ö¤Î¤È¤¡£É¹Àî¤¤è¤·¥¯¥ó¤Îµ»ö¤â»ëÄ°Î¨¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤è¤ê¡¢µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÖÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡×¤Î¤Û¤«Ä«Æü¿·Ê¹¡¢Í¼´©¥Õ¥¸¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·×4»æ¤ÎÍ¼´©¤«¤éµ»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢¡ÖÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤òÈéÆù¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿·Ê¹¤ò°·¤¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿ÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢¡ÖÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡×¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤òÄÉµá¤¹¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Èµ¤¼è¤é¤º¡¢¿Í¡¹¤ÎËÜ²»¤äÉÔËþ¤ò¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥º¥Ð¥ê½ñ¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡¢¥¬¥¹È´¤¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊÛ¸î»Î¤ä°å»Õ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¼«¿È¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Î¥ó¥Ý¥ê¤Ç¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂê°Õ¼±¤ò¤¢¤Þ¤ê»ý¤¿¤º¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡×¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¤º¤¤¤Ö¤óÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìò¤ËÎ©¤Äµ»ö¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤¬¤óÍ½ËÉ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤¬¤¤¤Ï3²ó¥¬¥é¥¬¥é¤È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÈÍ¼´©¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡É¤ÎÃ´Åö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï41ºÐ¤Î¤È¤¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼Ì¾¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Èº´¡¹ÌÚÀµÍÎ¤ÎÍ¼´©¥¥ã¥Ã¥ÁUP¡ª¡É¡£ËÍ¤Î´§¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏÂçÀª¤¤¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¡È³¤¤Î¤â¤¯¤º¡É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£