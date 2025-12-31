ËÜÆü¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿·ÐºÑ»ØÉ¸
¡Ú´Ú¹ñ¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê12·î¡Ë08:00
·ë²Ì¡¡0.3%
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.3%
Í½ÁÛ¡¡2.3%¡¡Á°²ó¡¡2.4%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê12·î¡Ë10:30
·ë²Ì¡¡50.1
Í½ÁÛ¡¡49.4¡¡Á°²ó¡¡49.2¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI)
¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê12·î¡Ë10:30
·ë²Ì¡¡50.2
Í½ÁÛ¡¡49.7¡¡Á°²ó¡¡49.5¡Ê¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)
RatingDogÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê12·î¡Ë10:45
·ë²Ì¡¡50.1
Í½ÁÛ¡¡49.7¡¡Á°²ó¡¡49.9¡ÊRatingDogÀ½Â¤¶ÈPMI)
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê12·î¡Ë08:00
·ë²Ì¡¡0.3%
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.3%
Í½ÁÛ¡¡2.3%¡¡Á°²ó¡¡2.4%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê12·î¡Ë10:30
·ë²Ì¡¡50.1
Í½ÁÛ¡¡49.4¡¡Á°²ó¡¡49.2¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI)
¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê12·î¡Ë10:30
·ë²Ì¡¡50.2
Í½ÁÛ¡¡49.7¡¡Á°²ó¡¡49.5¡Ê¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)
RatingDogÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê12·î¡Ë10:45
·ë²Ì¡¡50.1
Í½ÁÛ¡¡49.7¡¡Á°²ó¡¡49.9¡ÊRatingDogÀ½Â¤¶ÈPMI)