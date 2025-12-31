¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¾»Ê¿£ÊÆâÄê¥³¥ó¥ÓÃÆ´Þ¤à£´È¯²÷¾¡¤Ç£³²óÀï¤Ø¡¡Ä¹¤¬£²¥´¡¼¥ë¡Ö»³¸ý¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¡¡¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë£´¡½£°¹âÃÎ¡Ê£³£±Æü¡¦£Î£Á£Ã£Ë¡Ë
¡¡£²Âç²ñ¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬ÃÏ¸µºë¶Ì¤Ç¹âÃÎ¤ò£´¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾£·Ê¬¡¢£Ê£²¾ÅÆîÆâÄê¤Î£Í£Æ»³¸ý¹ëÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë¿¶¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Æ±£±£·Ê¬¤Ë¤Ï£Ê£±ÀîºêÆâÄê¤Î£Í£ÆÄ¹Íþ´î¡Ê¤ª¤µ¡¦¤ê¤å¤¦¤¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç£Ç£Ë¤È¤Î£±ÂÐ£±¤ò¤«¤ï¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ç£Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤òÎäÀÅ¤ËÇí¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¤«¤ï¤·¤Æ·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£¤µ¤é¤ËÄ¹¤Ï¸åÈ¾£±£°Ê¬¤Ë£´ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿ÅÀ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢£Æ£×Î©ÌîµþÌï¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò±¦Â¤ÇµÍ¤á¤¿¡£
¡¡£³²óÀï¡Ê£²Æü¡¦±ºÏÂ¶ð¾ì¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾»Ê¿¤Ï¡¢ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡ËÂÐ¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£