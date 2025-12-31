¡ÚµþÅÔ¶âÇÕ¡Û£±½µÁ°¤«¤é½ÐÍè¤ÏµÞ¾å¾º¤Î¥È¥í¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡¡¼¯¸ÍÄ´¶µ»Õ¡Ö¥°¥ó¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡×
¢¡Âè£¶£´²óµþÅÔ¶âÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£´Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£²·î£³£±Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¡ÊÇÏÎð¤Ï£²£¶Ç¯¤ÎÉ½µ¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¶ª£Ã£Ô¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¡¢£³Àï¤Ö¤ê¤Ë¼Ç¤ËÌá¤¹¥È¥í¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼¯¸ÍÍº°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡Ë¤¬¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤Ç¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Èþ±º¡¦£×¥³¡¼¥¹¤Ç³°¥ë¥«¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥¹¥È¡Ê£µºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÌó£¶ÇÏ¿ÈÄÉÁö¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢£¶¥Ï¥í¥ó£¸£¶ÉÃ£±¡½£±£±ÉÃ£´¤òÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¤·¤Þ¤¤¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥À¡¼¥È¤ËÅ¬°È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áº£²ó¤Ï¼Ç¤ËÌá¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ê¤éÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯£×¥³¡¼¥¹¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿£±½µÁ°¤Ï¡¢¾¯¤·¤â¤¿¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½½Ê¬¤ËÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£¼¯¸ÍÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Àè½µ¤è¤ê¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥ó¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡×¤È¡¢½ÐÍè¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£