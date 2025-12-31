¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û²ÆÅß£²´§¤òÁÀ¤¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬£¶¡½£°¤ÇÅì³¤³Ø±à¤ò²¼¤·£³²óÀï¿Ê½Ð¡¡£Æ£×Æü¹â¸µ¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯Ã£À®
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡£²²óÀï¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë£¶¡½£°Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡Ê£³£±Æü¡¦¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ë
¡¡£²Âç²ñ¤Ö¤ê£±£²ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡¢£µÂç²ñ¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÅì³¤³Ø±à¤ò£¶¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£±·î£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£²£µÇ¯ÅÙ¤Î¹â¹»ÁíÂÎ¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ°È¾£±£¹Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç£Æ£×ÁÒÃæÍª²ï¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ò¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£Æ±£²£µÊ¬¤Ë¤Ï¡¢£Æ£×Æü¹â¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Æ±£²£¸Ê¬¤Ë¤Ï£Ä£Æ¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¡Ê¤Þ¤µ¤È¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬º¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£Æ±£³£³Ê¬¤Ë¤â¡¢Æü¹â¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò£´ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£±£´Ê¬¤Ë¤â¡¢Æü¹â¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é±¦Â¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Æ±£²£µÊ¬¤Ë¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é£Í£Æº´¡¹ÌÚÍªÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç£¶ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾å£¶¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë²ÆÅß£²´§¤Ë¸þ¤±¡¢£ÊÆâÄê¼Ô£³¿Í¡Ê£Ä£ÆÃæÌî¡á¤¤¤ï¤¡¢£Í£ÆÊ¡Åç¡áÊ¡²¬¡¢£Æ£×ÆÁÂ¼¡áÄ®ÅÄ¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¶¯¹ë¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¹¶·âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Á´¹ñ½é¾¡Íø¤òÁÀ¤Ã¤¿Åì³¤³Ø±à¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£µ»î¹ç¤Ç£³£¸»î¹ç£²¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï£²ÅÙ¤Î£´¶¯¡Ê£°£¶Ç¯ÅÙ¡¢£²£²Ç¯ÅÙ¡Ë¡£ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìÀï°ìÀï¡¢Âç»ö¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡£½éÀï¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤ÇÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¤¤ì¤ÐÌÜÉ¸Ã£À®¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£