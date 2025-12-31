¡ÚµþÅÔ¶âÇÕ¡Û¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¤È¥ê¥é¥Ü¥Ë¡¼¥È¤¬²óÈò¡¡¥¬¥¤¥¢¥á¥ó¥Æ¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê
¢¡Âè£¶£´²óµþÅÔ¶âÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£´Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±£²·î£³£±Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¡ÊÇÏÎð¤Ï£²£¶Ç¯¤ÎÉ½µ¡Ë
¡¡Æ±¥ì¡¼¥¹¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢±¦Á°»è¤Î¥Õ¥ì¥°¥â¡¼¥Í¡ÊÈé²¼ÁÈ¿¥¤ÎµÞÀ²½Ç¿À¼À´µ¡Ë¤Ë¤è¤ê²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾¾²¼Ä´¶µ»Õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢ËÓ·î£Ó¡Ê£±·î£²£´Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ø¤Î½ÐÁö¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥é¥Ü¥Ë¡¼¥È¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ë¤Ï¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼£Ó¡Ê£±·î£±£²Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥¤¥¢¥á¥ó¥Æ¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ë¡£