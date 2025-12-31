À¼Í¥¡¦³á¸¶³Ù¿Í&¸µHKT»³ÅÄËãè½Æà¡¡·ëº§¤ÈÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê»Ù¤¨¹ç¤¤Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë¡×
¡¡À¼Í¥¤Î³á¸¶³Ù¿Í¡Ê31¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µHKT48¤ÇÀ¼Í¥¤Î»³ÅÄËãè½Æà¡Ê30¡Ë¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÀÚ¤Ê³§ÍÍ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Ï¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á³á¸¶³Ù¿Í¤È»³ÅÄËãè½Æà¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê»Ù¤¨¹ç¤¤Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤â¼«¿È¤ÎX¤ËÆ±¤¸Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡³á¸¶¤Ï2017Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î¥¢¥¹¥¿Ìò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡×¿¹ÍåÆü²¼ÉôÌò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢20Ç¯¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª¡×Å·¾ë°ìºÌÌò¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï12Ç¯¤ËHKT48¤ÎÂè2´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âå¡¹ÌÚ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³Ø±¡Ê¡²¬¹»À¼Í¥²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£18Ç¯¤ËHKT48¤òÂ´¶È¡£Æ±Ç¯¤Ë¡Ö¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡×¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥ë¥«¡¦¥é¥¹¥È¡¡½ª¤ï¤ëÀ¤³¦¤È²ÎÉ±¤Î²Ì¼Â¡×¤ÎÎÜÍþÀî¥µ¥æ¥Ìò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖKleissis¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£