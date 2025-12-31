ºÇÄã¸Â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×»Ü¹Ô¸å¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢·üÇ°¤â
¡¡12·î18Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¥ÁèÂ¥¿ÊË¡¡Ê¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡Ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÍøÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¸øÀµ¤Ç¼«Í³¤Ê¶¥Áè¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¸ø¼è°Ñ¤¬¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¤Î³µÍ×¡Ë
¡¡º£¸å¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁª¤Ó¤ä»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¤Î¡¢ºÇÄã¸Â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢£OSµ¡Ç½¤¬¤è¤ê¸øÊ¿¤Ë
¡¡¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¤½¤Î³µÍ×¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ë¡¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ëOS¡¢¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ò¡ÖÆÃÄê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤ÈÄêµÁ¤Å¤±¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤ê¡¢¶¥Áè¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò³èÀ²½¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐOSµ¡Ç½¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¼Ô¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥°ー¥°¥ë¡Ë¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¤ß¤¬»È¤¨¡¢Â¾¤Î¥µー¥ÉÀ½¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©¸Â¤ò¼è¤êÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¢£·èºÑÊýË¡¤¬¼«Í³¤Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î·èºÑÊýË¡¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¼ê¿ôÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯À©¤ò¶Ø»ß¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à·èºÑÊýË¡¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç³°Éô¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î²Á³Ê¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£ÁªÂò²èÌÌ¤ÎÉ½¼¨
¡¡½¾Íè¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¸å¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò´ÊÃ±¤ËÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁªÂò²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÁªÂò²èÌÌ¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÂç¤¤¯É½¼¨¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ä¿§¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¤ê¡¢¿ä¾©¤¹¤ëÉ½¸½¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¡£
¢£iPhone¤ÈAndroid¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯
¡¡¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ËiPhone¤ÈAndroid¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥æー¥¶ー¤Ï²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢³°Éô·èºÑ¤äÂåÂØ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±¼Ò¤Ï¡¢³°Éô·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ê¿ôÎÁ¤òºÇÂç30%¤«¤éºÇÂç26%¤Ø¤È°ú¤²¼¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÂåÂØ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÈÀäÂÐ¤Ë¤ªÆÀ¡É¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£¶ËÃ¼¤ÊÎã¤À¤¬¡¢ÂåÂØ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë·üÇ°¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤Î»Ü¹Ô¸å¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿°ÂÁ´¤Ê¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤ä·èºÑÊýË¡¤ò¡¢Àµ¤·¤¯ÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ò»²¹Í¡Ó¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Êhttps://www.jftc.go.jp/msca/¡ËPhoto by Pixabay
¡ÊÊ¸¡áÄÍËÜÄ¾¼ù¡Ë