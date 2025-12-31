»ä¤Ï¤³¤ì¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡§µ¡Ç½À¥¦¥§¥¢¤Ç»£±Æ¤ò²÷Å¬¤Ë¡ª¡¡¥ß¥º¥Î 365 ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óT¥·¥ã¥Ä ¥á¥ê¥Î¥¦ー¥ë¡Êº´Æ£Âó¡Ë
Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¤ªÇã¤¤Êª´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿²È¡¦¥é¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò1¤Ä¤À¤±¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÅö¥µ¥¤¥È¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âÈ©¤ËÄ¥¤êÉÕ¤«¤Ê¤¤²÷Å¬¤µ
¿·¤·¤¤¥«¥á¥éµ¡ºà¤¬Æü¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¹â¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ê¥Î¥¦ー¥ë¤Î¥¤¥ó¥Êー¤¬¥Ø¥¿¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥ß¥º¥Î¤Î¡Ö365 ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óT¥·¥ã¥Ä ¥á¥ê¥Î¥¦ー¥ë¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°Amazon¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¾ðÊóµ»ö¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥á¥ê¥Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥¤ー¥¸ー¥±¥¢¡×¤Î¥¦ー¥ë¥Þー¥¯Ç§¾Ú¤ò¥À¥Ö¥ë¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿À½ÉÊ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ë¥¦ー¥ë¡¢È©ÌÌ¤Ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥á¥Ã¥·¥å¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥ß¥º¥ÎÆÈ¼«¤ÎÆóÁØ¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¡£
µ¤²¹¤Ë±þ¤¸¤ÆT¥·¥ã¥Ä¤È¤·¤ÆÃå¤ë¤«¡¢¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ»È¤¦¤«¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£Çö¼ê¤Ç¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤Î²¼¤ËÃå¹þ¤ó¤Ç¤âÆ°¤¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Ê¤É¤Î²°Æâ¶¥µ»¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡£²°Æâ¤Ï¼¾ÅÙ¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤ÎÆü¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤Ë¾ø¤·½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£11·î¤ä12·î¤Ç¤â½Å¤¤µ¡ºà¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤òÃå¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥¤¥ó¥Êー¤À¤È¡¢´À¤Î¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ²÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âÈ©¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¯¤è¤¦¤ÊÉÔ²÷´¶¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÀÎä¤¨¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢»£±Æ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¹â²Á¤Êµ¡Ç½À¥¦¥§¥¢¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÀöÂõ¤Ø¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï²¿ÅÙ¤«ÀöÂõ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÌÜÎ©¤Ã¤¿½Ì¤ß¤ä·¿Êø¤ì¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢È©¿¨¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1ÅÀÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃåÍÑ»þ¤Ë¼ã´³¡¢ÌÓ¤¬¤µ¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£ÉÒ´¶È©¤Î¿Í¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ê¥Î¥¦ー¥ëÀ½ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤Ï¤À¤¤¤ÖÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë7,700±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ï·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çö¼ê¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¡£´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âÉÔ²÷´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëµ¡Ç½À¡£¤³¤ì¤é¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶á¶·Êó¹ð
¸µ¡¹¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÉ®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏºÇ¿·µ¡ºà¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¼ÂÀï¤Ç¤Î»ÈÍÑ´¶¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯Áá¡¹¤Ë¤Ï¡ÖIFSC¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬2025¡×¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥¹¥È¥êー¥È2025 ËÌ¶å½£ -¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë-¡×¤Î»£±Æ¤Ç»îÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·µ¡ºà¤Î¥ì¥Ó¥åー¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥«¥á¥éµ¡ºà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»£±Æ¼þÊÕ¤Î¾ðÊó¤â´Þ¤á¡¢Éý¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£