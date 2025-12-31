½»Âð³¹¤Î¸ø±à¤ËµïºÂ¤Ã¤¿¥¤¥Î¥·¥·¡¡Êá³Í¸å¤Ë¶î½ü¤µ¤ì¤ë¡¡¶á¤¯¤Ë¤Ï»³·Á¸©Ä£¤â
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢»³·Á»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤¬µïºÂ¤ê¡¢Ëã¿ì¤ò»È¤Ã¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤Ë¤è¤ë¿Í¤äÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸ø±à¤ÎÃæ¤òÍªÁ³¤ÈÊâ¤¯¥¤¥Î¥·¥·¡£¤½¤Î¼þ¤ê¤ò·Ù»¡´±¤äÎÄÍ§²ñ¤¬¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°£±£±»þ¤´¤í¡¢»³·Á»Ô¤¢¤µ¤ÒÄ®¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤¬¤¤¤ë¤Î¤òÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¸©Ä£¤«¤éËÌ¤Ë¤ª¤è¤½£²£°£°¥áー¥È¥ë¤Î¸ø±à¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï½»Âð¤ä¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¢£Ëã¿ì¤ò¤«¤±Êá³Í¤·¶î½ü
·Ù»¡¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤¬·Ù²ü¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¸á¸å£±»þ¤«¤é£±»þ£³£°¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¿á¤Ìð¤ò»È¤Ã¤ÆËã¿ì¤ò¤«¤±¥¤¥Î¥·¥·¤òÊá³Í¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤Ë¤è¤ë¿Í¤äÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³·Á»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÉÕ¶á¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¤«¤é¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦Êá³Í¤µ¤ì¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤ÈÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£