Snow Man¤Î¥é¥¦ー¥ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§¥é¥¦ー¥ë¤Î°µÅÝÅª¥ªー¥é¡õÅù¿ÈÂç¤ÎÁÇ´é
¥é¥¦ー¥ë¤Ï¡Ö2025Ç¯¤â¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ªÍèÇ¯¤â¤ß¤ó¤Ê¥¦¥Þ¤¯¤¤¤¯°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ëÇÏ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ2025Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
1ËçÌÜ¤Ï¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥£ー¼Ì¿¿¡£¡ÖTikTok¤ò»Ï¤á¤ë(¹¹¿·ÉÑÅÙ¤ËÆñ¤¢¤ê)¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬Åº¤¨¤Æ¤¢¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¼¿¹õ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¡Ö¸ÅÃå²°¤ÇÇã¤Ã¤¿¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥À¥¦¥óin¥í¥ó¥É¥ó¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ê2Ç¯ÌÜ¤ò·Ð¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿À®½Ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ½¾ð¡Ê7ËçÌÜ¡Ë¤äVOGUE¤Î²á¹ó¤Ê»£±Æ¸½¾ì¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤¬Â³¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Snow Man¤Î¥°¥ëー¥×³èÆ°¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¡£¡Ö¹ñÎ©Æü»º¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È¥ª¥ì¤é¤Î·ë¾½¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¡£¡ÖÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¼£ÎÅ¤ËÎå¤à¥ª¥ì¤é¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤¿6ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¥é¥¦ー¥ë¤Î¼«»£¤ê¤ÎÇØ¸å¤Ç¡¢¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ëSnow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¼«¿æ¤Î¥á¥Ë¥åー¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¤ä¥Û¥¹¥ÈÌò¤ËÄ©¤ó¤À¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê10,11ËçÌÜ¡Ë¡¢¥¿¥¤¤ÎÃÏ¤Ç¥¾¥¦¤È¿´ÄÌ¤ï¤»¤ë½Ö´Ö¡Ê14ËçÌÜ¡Ë¤â¡£
Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇ¦¤Ó¤¹¤®¤Æ¤â¤Ï¤äÃ¯inÌ´¤Î¹ñ¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤¿¡¢16ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥ªー¥é¤ò´°Á´¤Ë¾Ã¤·µî¤ê¡¢Å°Äì¤·¤¿¡ÈÇ¦¤Ó¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤·¤¯¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¾ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¿¼¤¤¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤ê¡¢Çò¤¤¥Þ¥¹¥¯¤òÁõÃå¤·¤¿´°Á´ËÉÈ÷¤Î»Ñ¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦ー¥ë¡£Â«¤Î´Ö¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤±¤É¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¾Ð¡¡ÍèÇ¯¤Ï¼Ì¿¿»£¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤è～¡¡º£Ìë19:00～ YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤¹¡ª ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤Î¤ÇÀ§ÈóÍèÅ¹¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤Èº£Ìë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤È¤â¼è¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£2025Ç¯¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ëÈà¤Î¡É¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¬¤»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿´ò¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤â³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£