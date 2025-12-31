¡Ö¹ñÊõ¡×£±·î¤«¤é£´£ËÈÇ¾å±Ç¡¢Ì¤Íè¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÊÝÂ¸²Ä¡ÄÍû´ÆÆÄ¡Ö¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ
11·î24Æü¤Ë¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡ËµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢181²¯¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤Î¡ÖÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¡×¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀÊ¾å¤Ç¡¢6·î6Æü¤Î½éÆü¤«¤éÁ°Æü30Æü¤Þ¤Ç¤Î208Æü¤Ç¡¢¶½¼ý184²¯7000Ëü±ß¡¢Æ°°÷139Ëü8000±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢26Ç¯1·î16Æü¤«¤éIMAX¡¢Æ±23Æü¤«¤é¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ¤Ç¤Î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
4K¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ð¡¼¥ÈÈÇ¤Ç¤Î¾å±Ç¤È¤Ê¤ê¡¢±ÇÁü¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç³ÊÃÊ¤ËÁ¯ÌÀ¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÇË×Æþ´¶¤Î¹â¤¤±ÇÁüÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Ï¡Ö·à¾ì¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ï¡ØÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢µÒÀÊ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö4K¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬20¡¢30¡¢40Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç»Ä¤ë¤³¤È¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¡×¤È¡¢4KÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤â°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤Ê¤É¤È´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢±ÇÁüÈþ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¿¦¿Íµ»¤ò´®Ç½¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤³¤½4K¤Ç¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ïºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì»á¡Ê57¡Ë¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£µÈÂô¤È¾¯Ç¯´üÌò¤Î¹õÀîÁÛÌð¡Ê16¡Ë¤¬´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¡£¹³Áè¤ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤ë¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤È¾¯Ç¯´üÌò¤Î±Û»³·ÉÃ£¡Ê16¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤ÎÂç¸æ½ê¡¦¸ãºÊÀé¸ÞÏºÌò¤Ç½Ð±é¤â¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤ÈÆüËÜÉñÍÙ²È¤ÎÃ«¸ýÍµÏÂ»á¡Ê48¡Ë¤«¤é¡¢µÈÂô¤È²£ÉÍ¤¬1Ç¯È¾¡¢²ÎÉñ´ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£½éÆü¤«¤é11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë173²¯7739Ëü4500±ß¡¢Æ°°÷1231Ëü1553¿Í¤òµÏ¿¡£03Ç¯¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE MOVIE2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×¡ÊËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤¬22Ç¯¡¢¼é¤Ã¤¿173²¯5000Ëü±ß¤Î¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¼ýµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
È¾ÆóÏº¤ÎºÊ¤Ç½Ó²ð¤ÎÊì¹¬»ÒÌò¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê53¡Ë¡¢´îµ×Íº¤ÈµþÅÔ¤Î²Ö³¹¤Ç½Ð²ñ¤¦·Ýµ¸¡Ê¤²¤¤¤³¡Ë¡¦Æ£¶ðÌò¤Î¸«¾å°¦¡Ê25¡Ë¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Î´õÂå¤Î½÷·Á¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦¾®ÌîÀîËüµÆÌò¤ÎÅÄÃæÞ£¡Ê80¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£¥²¥¹¥È¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê20¡Ë»ÔÀîÔ¥»Ò¡Ê21¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£