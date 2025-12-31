Âè2»Ò½Ð»º¤ÎÊ¡ÅÄºÌÇµ¡¡²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö»É·ãÅª¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡×»öÌ³½êÆÈÎ©¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍÄÃÕ±àÆþ±à¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ÅÄºÌÇµ¡Ê37¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ÞÇ¯Ëö¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Ê¡ÅÄ¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Ð²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡¢»öÌ³½êÆÈÎ©¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍÄÃÕ±àÆþ±à¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢¤ª¤¤¤ª¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤¼¡Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç»É·ãÅª¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÜ¤È¤¦¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯¤Ï¡ÊÉ×¡Ë¤¬Ç¯ÃË¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤Ë¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡ª¡Êµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ë¡×¤ÈÉ×¤Ø¤Î´üÂÔ¤òµ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï»º¸å¤Ç³«¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹üÈ×¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤ò·üÌ¿¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ÞÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£2026Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤ÏÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤é¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢22Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¡¢º£Ç¯12·î¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï16Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤òÂà½ê¤·¡¢¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£