¡ÖM1¤ÎÎò»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¤ä¤Ð¤¤°áÁõ¡×¤»¤¤¤äÊó¹ð¤Ë£ØÊ¨¤¯¡Ö¸ì¤êÁð¡×¡Ö77¡ó¥ª¥Õ¤Î¥·¥ã¥Ä¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê33¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×»Ë¾å¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤ä¤Ð¤¤°áÁõ¡×¤òÀ¸¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤»¤¤¤ä¤Ï¡ÖM1¤ÎÎò»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¤ä¤Ð¤¤°áÁõ¤òÀ¸¤ÇÇÒ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î°ìÊ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤º¤¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÏÌ£¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Î¿ÍÊª¤Î¡¢¸ý¸µ¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÉ½¼¨²ó¿ô1000Ëü²ó¤òÀ¼¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬500°Ê¾åÉÕ¤¯È¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ææ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö°áÁõ¤¬ÌÌÇò¤µ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï»ý¤Á¼ç¤ò¡ÈÆÃÄê¡É¡£¡ÖÄÍËÜ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç77¡ó¥ª¥Õ¤Î¥·¥ã¥Ä¡ª¡×¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤ÇÂè21Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÀÖÌÚÍµ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµ¤¹¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀÖÌÚ¤ÏÍ¥¾¡¸å¤ÎÈÖÁÈ¤Ç°áÁõ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÊý¤Î¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤«¤éÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢Ìó10Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÊ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤à¤é¤â¡¢Âçºå¡¦ÄÍËÜ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¡Ö77¡ó¥ª¥Õ¡×¤À¤Ã¤¿¥»¡¼¥ëÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥³¥ó¥Ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£