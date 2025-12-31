µÈÂôÎ¼¡Ö¹ñÊõ¡×Âç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡Ö³Ø¤ó¤ÀÉñÂæ¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤È¤Ï¡Ä¸÷±É¡×
11·î24Æü¤Ë¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡ËµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢181²¯¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÂÁõ¤Ç²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÐÃÅ¡£¡Ö²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤¤¿²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸÷±É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6·î6Æü¤Î½éÆü¤«¤éÁ°Æü30Æü¤Þ¤Ç¤Î208Æü¤Ç¡¢¶½¼ý184²¯7000Ëü±ß¡¢Æ°°÷139Ëü8000±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ïºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì»á¡Ê57¡Ë¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£µÈÂô¤È¾¯Ç¯´üÌò¤Î¹õÀîÁÛÌð¡Ê16¡Ë¤¬´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¡£¹³Áè¤ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤ë¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¡¢¾¯Ç¯´üÌò¤Î±Û»³·ÉÃ£¡Ê16¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤ÎÂç¸æ½ê¡¦¸ãºÊÀé¸ÞÏºÌò¤Ç½Ð±é¤â¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤ÈÆüËÜÉñÍÙ²È¤ÎÃ«¸ýÍµÏÂ»á¡Ê48¡Ë¤«¤é¡¢µÈÂô¤È²£ÉÍ¤¬1Ç¯È¾¡¢²ÎÉñ´ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£½éÆü¤«¤é11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë173²¯7739Ëü4500±ß¡¢Æ°°÷1231Ëü1553¿Í¤òµÏ¿¡£03Ç¯¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE MOVIE2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×¡ÊËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤¬22Ç¯¡¢¼é¤Ã¤¿173²¯5000Ëü±ß¤Î¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¼ýµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
µÈÂô¤Ï¡¢5·î¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿À¤³¦3Âç±Ç²èº×¤Î1¤Ä¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë´ÆÆÄ¶¨²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ì¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤³°¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£¸ø³«¤«¤éÈ¾Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¡ÄËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
²£ÉÍ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£1Ç¯¡Ä¿Í¤È¤·¤ÆÌò¼Ô¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬´õË¾¡Ä±Ç²è³¦¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ìÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤´¶¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
È¾ÆóÏº¤ÎºÊ¤Ç½Ó²ð¤ÎÊì¹¬»ÒÌò¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê53¡Ë¡¢´îµ×Íº¤ÈµþÅÔ¤Î²Ö³¹¤Ç½Ð²ñ¤¦·Ýµ¸¡¦Æ£¶ðÌò¤Î¸«¾å°¦¡Ê25¡Ë¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Îµ©Âå¡Ê¤¤À¤¤¡Ë¤Î½÷·Á¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦¾®ÌîÀîËüµÆÌò¤ÎÅÄÃæÞ£¡Ê80¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£