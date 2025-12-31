±§Ãè¡¢AI¡¢Çã¤¤Êª¡¢¥Í¥³¡£2025Ç¯¤Î¥®¥º¥â¡¼¥É¤òPV¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
2025Ç¯¤Ë¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ç¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¤ò¡¢PV½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤±¤ë¥®¥¢¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¶¿·À±¤ÎÇúÈ¯¡¢AI¤ÎÉ¾²Á¡¢¥Í¥³¤¬¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅý°ì´¶¥¼¥í¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¡¢¤¿¤Ö¤ó¥®¥º¥â¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿¾ï±¿Å¾¡£»×¤¤¤Ä¤¤Ç»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¥â¥Î¤â±ó¤¤±§Ãè¤â¡¢ºÇ¿·¥Æ¥Ã¥¯¤â¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¥®¥º¥â¡¼¥É¤¬Åê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿¡È¿·¤·¤¤»ëÅÀ¡É¤¬¡¢¤É¤¦¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¤«¤ÎµÏ¿¡£
¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¤É¤ó¤Ê»ëÅÀ¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1°Ì
È÷¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¬¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¥®¥¢
¥«¥Á¥ã¤Ã¤È¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¬¥°¥Ã¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¥®¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Þ¤È¤áµ»ö¤¬º£Ç¯¤Î¥®¥º¥â¡¼¥É¤ÇºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¤Ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É11·îËö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Î»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¹ØÇãÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡£
¥µ¥à¥Í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖUlanzi¤Î¥¹¥Þ¥Û»°µÓ¡×¤Ï¡¢
¡¦»°µÓ¤È¤·¤Æ
¡¦¼«»£¤êËÀ¤È¤·¤Æ
¡¦¼§ÎÏ¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ
¡¦°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ»È¤¦
¡¦°ì´ã¥ì¥ÕÍÑ¤Ê¤É¤ÎÂç·¿»°µÓ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿ÊØÍø¤Ê5¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬¡¢¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÀ¤â¡ý¡£
2°Ì
ÇúÈ¯Ä¾¸å¤ÎÄ¶¿·À±¡¢»£¤ì¤Þ¤·¤¿
¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¤«¤Ê¤é¤º¡Ö±§Ãè¤Îµ»ö¡×¤¬TOP10¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎTOP10Æþ¤ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖÇúÈ¯Ä¾¸å¤ÎÄ¶¿·À±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
°ÍÁ³¤È¤·¤ÆŽ¢µðÂç¤ÊÀ±¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÄ¶¿·À±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ž£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢º£²ó¡ÖÄ¶¿·À±ÇúÈ¯¤Î´ö²¿³ØÅª¹½Â¤¡×¤òÂª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹±À±¤Î¿Ê²½¤äÇúÈ¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÊªÍý²áÄø¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤Ê¾ðÊó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£
ÍèÇ¯¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²òÌÀ¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¡¡
3°Ì
À¤³¦½é¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅëºÜ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£ÎäÅà¸Ë¤ÇÅà¤é¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥¨¥ì¥³¥à¤ÎŽ¢DE-C55L-9000¥·¥ê¡¼¥ºŽ£¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¡£
½¾Íè¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢°ÂÁ´À¡¦ÂÑ´¨À¡¦Ä¹¼÷Ì¿¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤ÆÅÐ»³¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏŽ¢ÂÑ´¨ÀŽ£¡£
¼«Âð¤ÎÎäÅà¸Ë¤ËŽ¢DE-C55L-9000¥·¥ê¡¼¥ºŽ£¤òÆþ¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤É¤ª¤ê¤Ê¤Î¤«¤ò¼Â¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì
Æ¬¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¡¢¤â¤¦Â´¶È¡£¼§ÎÏ¤Ç¤É¤³¤Ç¤â¡È¥á¥¬¥ÍÃÖ¤¾ì¡É¤¬ºî¤ì¤ë999±ß¥°¥Ã¥º
º£Ç¯¤â³Æ½ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó½¼¼Â¤·¤¿¤ªÇã¤¤Êª¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡Ö5000±ß°Ê²¼¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·¡¤ê½Ð¤·Êª¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«PV¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢°áÎà¤Î¹¥¤¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ðµ»ö¡£
2¸ÄÆþ¤ê1000±ß¤È¤¤¤¦¤ª¼ê·Ú¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Amazon¤Ç¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
5°Ì
½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥Í¥³¤¬¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë
¥Í¥³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÀÐ¹ÑÀ½¤Î¥³¥Þ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥àŽ¢¥³¥Í¥´Ž£¡£
¥Í¥³¤¬¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ž¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥Þ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥±¤Ê¤¤Ž£¤È¤«Ž¢¥Ü¥¹Ç¤ÎÊý¤ÏÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥¿¥Ö¡¼Ž£¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÇ¤Î½¬À¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ë¡¼¥ë¡×¤âÆæ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡£
12·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤È¤¯¤Ë¥Ü¥É¥²¤Îµ»ö¤¬¿¤Ó¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
6°Ì
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÅº¤¨¤ë¤À¤±¡£¥Û¡¼¥à¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ëŽ¢Nape ProŽ£ÃÂÀ¸
2025Ç¯11·î¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥®¥º¥â¡¼¥É¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤ë¡¦½¸¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢GIZMART¡£
¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢Ž¢Nape Pro¡Ê¥Í¥¤¥× ¥×¥í¡ËŽ£¤Ç¤¹¡£
¸ÄÊÌ¤Î¥¡¼¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡¢6¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£¥®¥º¥â¡¼¥É¤È¡¢¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¢Keychron¡Ê¥¡¼¥¯¥í¥ó¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÄ¶Áá³ä¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª ¤¼¤Òµ»ö¤Ç¡¢³«È¯ÈëÏÃ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
7°Ì
Gemini¤ÎÉ¾È½¤¬¤è¤¹¤®¤ë¡£ChatGPT¤Ï¤â¤¦¥ª¥ï¥³¥ó¡©
AI¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤äHow Toµ»ö¤â¡¢¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡£º£Ç¯ÆÃ¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î²¼½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ž¢Gemini 3 ProŽ£¤ÎÉ¾È½¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤µ¤é¤ËChatGPT¤È¤âÈæ³Ó¤·¤¿µ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢Bloomberg¤ÈÆü·Ð¿·Ê¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÐíâ×¤·¤¿¸«Êý¤ò¼¨¤¹µ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Ž¢Gemini¤¬¥¹¥´¤¯¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼ÂŽ£Ž¢¤Ç¤âChatGPT¤â½½Ê¬°Ê¾å¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëŽ£¤È¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8°Ì
¥¨¥ì¥³¥à¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª ¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇŽ¢»ÅÍÍŽ£¤¬¤ï¤«¤ëUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÅÐ¾ì
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¤ËŽ¢USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëŽ£¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þµ¬³Ê¤äÅ¾Á÷Â®ÅÙ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡© ¤¢¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¸¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤½¤ì¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦º¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ç¡¢¥¨¥ì¥³¥à¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥³¥Í¥¯¥¿Éô¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÅÍÍ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤¿¤Á¡£¥³¥Í¥¯¥¿¤ò¸«¤ì¤ÐŽ¢¤Õ¤à¡¢¤³¤ì¤Ï½¼ÅÅ¤ÏÂ®¤¤¤±¤É¡¢¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤Ï480Mbps¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£±ÇÁü½ÐÎÏ¡ÊAlt mode¡Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÊŽ£¤È¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤Ã¤ÆÀ£Ë¡¤Ç¤¹¡£
9°Ì
¸«¤è¡¢G-SHOCK¤Î¿¶¤ìÉý¤ò¡£ÂÑ¾×·â¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤À¨¤ß
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢G-SHOCK¤Îµ»ö¤Ï¤º¤Ã¤È¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÂÑ¾×·âµ¡Ç½¤ÇÌ¾¹â¤¤G-SHOCK¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥Þ¥¦¥©µ¡Ç½¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤¿¤Þ¤È¤áµ»ö¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥Þ¡¼¥ÈG-SHOCK¤«¤é¡¢ÂÑµ×ÀÈ´·²¤ÊŽ¢»Ø»þ·×Ž£¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÄÀÇÉ¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡£
G-SHOCK¤Ë¤â¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÎÇÈ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
10°Ì¡ÖMac¤Î¥Á¥Ã¥×¤¬ºÆ¤Ó¥¤¥ó¥Æ¥ëÀ½¤Ë¡©¡×
Mac¤Î¥Á¥Ã¥×¤¬ºÆ¤Ó¥¤¥ó¥Æ¥ëÀ½¤Ë¡©
¤¤¤Þ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÀÎ¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Mac¤Ë¤ÏÄ¹¤é¤¯IntelÀ½¤ÎŽ¢Core i¥·¥ê¡¼¥º¤òŽ£¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëx86¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2020Ç¯¤ËAppleÆÈ¼«Àß·×¤ÎM1¥Á¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ëMacBook¤¬ÅÐ¾ì¡£M1ÅëºÜ¥Þ¥·¥ó¤ÎÇúÂ®ÀÇ½¤Ê¤É¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ã¤«¤êŽ¢¥¤¥ó¥Æ¥ëÆþ¤Ã¤Æ¤ëŽ£¤ÊMac¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·îËö¤Î¥¯¥ª»á¤Î¥ê¡¼¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Intel¤ÏŽ¢18APŽ£¤ÎÀè¿Ê¥Î¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Á¥Ã¥×À½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Apple¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£Apple¤ÎM¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¥Ã¥×À½Â¤¤ò¡¢Intel¤¬ÀÁ¤±Éé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£