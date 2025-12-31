¡Ö1Ëç¤ÇÃå±Ç¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ê¤é¡Úniko and ...¡Û¤Ø¡ª Âç¿Í¤Ç¤âÃå¤ä¤¹¤¤¡Ö¥í¥´¥»ー¥¿ー¡×
¤Ä¤¤¥Àー¥¯¤Ê¥«¥éー¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÅß¥³ー¥Ç¡£µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤Æü¤Ë¤Ï¡¢1Ëç¤ÇÃå±Ç¤¨¤½¤¦¤Ê¡Ö¥í¥´¥»ー¥¿ー¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤é¡¢Âç¿Í¤âÃå¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡Úniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡Û¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1Ëç¤Ç¼çÌòµé¡ª ¥í¥´Æþ¤ê¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¥»ー¥¿ー
¡Úniko and ...¡Û¡Ö¤Æ¤£¤é¥é¥°¥é¥ó¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\7,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥í¥´¤äÇÛ¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢1Ëç¤ÇÃå±Ç¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¥»ー¥¿ー¡£¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥ëー¥º¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¡¢Âç¿Í¤Î¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤æ¤ë¤Ã¤È´¶¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢Ãå¾æ¤¬9cmÄ¹¤¤Big¥µ¥¤¥º¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥«ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¥í¥´¤äÇÛ¿§¤¬°Û¤Ê¤ëÁ´3¼ïÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¹¥«ー¥È & ¥Öー¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹¤È´¤±¥³ー¥Ç¤Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎBig¥µ¥¤¥º¤òÃåÍÑ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÀÖ¤ÎÂç¤¤Ê¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ëç¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤ÁÇºà¤â¡¢Åß¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤È¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥ì¥Ã¥Ôー¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥Ã¤È¹¤È´¤±¤ëÅß¥³ー¥Ç¤Ë¡£
writer¡§Emika.M