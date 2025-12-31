½é·Ø¡È¤ªìÐÁ¬¤ÎÍ½»»¡ÉÁ´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥° ¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ï¤¤¤¯¤é¡©Á°²ó1°Ì¤ÏŽ¢°¦ÃÎŽ£ º£²ó¤Ï¤É¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬1°Ì¤Ë¡©Êª²Á¹â¤Ç¤âÍ½»»¤ÏÂçÉýÁý Ž¢¥¦¥Þ¤¯¤¤¤¯Ç¯¤Ë¡ÄŽ£
½é·Ø¤Ç¡Ö¤ªìÐÁ¬¡×Í½»»¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©º£·î¡¢¥½¥ËーÀ¸Ì¿¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ËÄ´ºº¤·¤¿¡ÖÍèÇ¯¤Î½é·Ø¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ªìÐÁ¬¤ÎÍ½Äê¤Î¶â³Û¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Íø±×¤Î¤¿¤á¡¢¤Ä¤¤Â¿¤á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©¤½¤ì¤È¤âÊª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢¤ªìÐÁ¬¤â·ðÌó¡©·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿·¹¸þ¤Ï¡Ä¡£
Á°²ó1°Ì¤Ï¡È°¦ÃÎ¡É¡¡º£²ó¤Ï¡©
¤³¤ÎÄ´ºº¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë100¿Í¡¢Á´¹ñ¤Ç·×4700¿Í¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á°²ó2019Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°¦ÃÎ¤¬694±ß¤Ç1°Ì¤Ë¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï286±ß¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢½©ÅÄ¤¬Ê¿¶Ñ1925±ß¤Ç1°Ì¤Ë¡£Á°²ó1°Ì¤À¤Ã¤¿°¦ÃÎ¤ÏÊ¿¶Ñ1385±ß¤Ç4°Ì¤Ë¡£Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×5¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
1°Ì¤Î¶â³Û¤Ï694±ß¢ª1925±ß¤È¡¢2.8ÇÜ¤ËÂçÉýÁý¡£Ê¿¶Ñ³Û¤â286±ß¢ª603±ß¤È¡¢2.1ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ªìÐÁ¬Í½»»¤¬Áý¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¡ÈÆüËÜ»°Âç°ð²Ù¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤Ç¤â¡È¤ªìÐÁ¬Í½»»¥¢¥Ã¥×¡É¤Î¥ï¥±
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ»°Âç°ð²Ù¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é»²ÇÒ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©¤Î¡ÖËÀî°ð²Ù¡×¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤ªìÐÁ¬¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤»þ¤Î¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Êª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¡ØËÜÅö¤ËÍê¤à¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¿¿·õ¤ß¤¬¡¢»²ÇÒµÒ¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©Ì±¤Î¤ªìÐÁ¬Í½»»¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¦ÃÎ¸©¤Ï»û¼Ò¤¬Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¾ï¤Ë¿È¶á¤Ë¤¢¤ëÂ¸ºß¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÉßµï¤¬Äã¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Ê¸²½Ä£¤Î¥Çー¥¿¡Ê½¡¶µÅý·×Ä´ºº¡¦2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ï¿À¼Ò¡¦»û±¡¤Î¹ç·×¿ô¤¬7870¤«½ê¤ÈÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¡£°¦ÃÎ¸©Ì±¤Î¡Ö¤ªìÐÁ¬È¢¤Î¿È¶á¤µ¡×¤â¡¢¶â³Û¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸©Ì±À¤«¤é¤ß¤¨¤ë·¹¸þ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡È¸©Ì±À¡ÉÊ¬ÀÏ¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
Åý·×¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¸©Ì±ÀÊ¬ÀÏ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢¥Ç¥£¥°¥é¥à¡¦¥é¥Ü¤ÎÌÚ¸¶À¿ÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©Ì±¤Î¤ªìÐÁ¬Í½»»¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¥±¥Á¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê°¦ÃÎ¸©Ì±¤À¤¬¡¢¡Ø¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤¹¤·¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¸©Ì±À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤ªìÐÁ¬¤È¤¤¤¦¡È¿ÀÍê¤ß¡É¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¡¢¤ªìÐÁ¬Í½»»1925±ß¤ÇÂè1°Ì¤À¤Ã¤¿½©ÅÄ¤Ï¡¢¶¦¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤È¤·¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½»»¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂå¡¢¿©»öÂå¤ò´Þ¤á¤¿Áí³Û¡Ë¡×¤È¡ÖÍèÇ¯¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ÎÍ½»»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ½»»¤Ç¡È3´§¡É¤Ë¡ª
½©ÅÄ¤Î¡É3´§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½©ÅÄ¸©Ì±¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸©Ì±À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎON¡¦OFF¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ä¤ªËß¤È¤¤¤Ã¤¿µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡£¡È¥¦¥Þ¤¯¤¤¤¯Ç¯¡É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ªìÐÁ¬¤Ë¤¤¤¯¤é½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¤«¡©