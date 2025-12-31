¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö½é»²Àï¡×¤Ç¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¥Õ¥©¡¼¥ë¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä£±£²¡¦£³£±Âå¡¹ÌÚÂèÆó
¢¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç³¢Æü£²£°£²£µ¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£³£±Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç³¢Æü£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯´ÖºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÂè£²»î¹ç¤ÏÂç³¢Æü¥é¥ó¥Ö¥ë£²£°£²£µ¡£º´Æ£¸÷Î±¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢Â¾²Ö»Õ¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢°¦ß·£Î£ï¡¥£±¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¢µÆ¥¿¥í¡¼¤é£±£°Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ç£¹¿ÍÌÜ¤Ë¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ëµ³ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹õÄ¬¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥À¥ó¥×¤È¥¢¥¸¥ã¡£¥À¥ó¥×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥ã¤¬·ã¤·¤¯¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤È¡¢¹õÄ¬¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¥À¥ó¥×¤ÏÃÝÅá¤Ç¹õÄ¬¤ÎÇ¾Å·¤ò¤¿¤¿¤ÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¹õÄ¬¤¬¥¢¥¸¥ã¤ò¥Õ¥©¡¼¥ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥À¥ó¥×¤¬¹õÄ¬¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥×¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶«¤Ö¤È´ÛÆâ¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡Ö¥¢¥¸¥ã¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Ö¥¢¥¸¥ã¡¢ÍèÇ¯£´£°¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡×¤È´Ö°ã¤¨¤ë°¦ÕÈ¤ò¸«¤»¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÄÁ¤·¤¯¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£