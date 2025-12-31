¥¯¥í¥Þ¥°¥íÍ·µù¤ËÆÏ¤±½ÐÀ©¡¡¼ÂÂÖÇÄ°®¤Ø¡¢Äà¤êµÒ¤éÂÐ¾Ý
¡¡¿å»ºÄ£¤Ï¡¢¼ñÌ£¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ë¡ÖÍ·µù¡×¤ÎµÒ¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é»öÁ°¤ÎÆÏ¤±½ÐÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£1·î1Æü¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¡£¹âµéµû¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ï¤¹¤·¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¸·³Ê¤Ê»ñ¸»´ÉÍý¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÏ¤±½Ð¤Ë¤è¤êÍ·µù¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢´ÉÍý¤Î¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¿·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Äà¤êµÒ¤Ïµù¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ë»áÌ¾¤ä½»½ê¡¢Äà¤ê¤Î¼ïÎà¡¢Á¥¤Î¾ðÊó¤ò¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÆÏ¤±½Ð¤ë¡£Í·µùÁ¥¤Î¶È¼Ô¤ä¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ü¡¼¥È¤Ê¤É¤Î±¿¹Ò¼Ô¤â3·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ë¡¿ÍÌ¾¤äÁ¥Ì¾¤Ê¤É¤ò¿½¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ì¤¿½¹ð¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸å¤â½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÈ³¶â¤ä¹´¶Ø·º¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿å»ºÄ£¤Ï¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤ÎÍ·µù¤òÇ¯´Ö60¥È¥ó¤Þ¤ÇÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£30¥¥í°Ê¾å¤ÎÂç·¿µû¤Ï1¿ÍËè·î1É¤¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢30¥¥í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾®·¿µû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯ÅÙ¤Ï12·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¾®·¿µû¤ò¼è¤ë¤Ê¤É17·ï¤Î°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤è¤¦ÇÀÁêÌ¾¤ÇÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Î»ñ¸»ÎÌ¤Ï10Ç¯¤´¤í¤Ë·ã¸º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï²óÉü¤¬¤ß¤é¤ì¡¢24Ç¯¤Î¹ñºÝ²ñ¹ç¤ÇÂç·¿µû¤Îµù³ÍÏÈ¤ò1.5ÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£