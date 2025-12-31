10²¯±ß¤ÎÌ´¡¢¶»Ìö¤é¤»¡¡Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÃê¤»¤ó²ñ
¡¡1Åù¤ÈÁ°¸å¾Þ¹ç¤ï¤»¤Æ10²¯±ß¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡×¤ÎÃê¤»¤ó²ñ¤¬31Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ÎÅìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÌóÀé¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬¡¢Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦¤«¤É¤¦¤«¶»¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡1Åù¤ÎÅö¤»¤óÈÖ¹æÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô»ú¤ò·è¤á¤ëÌð¤¬»É¤µ¤é¤ºÍî¤Á¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡Ö¤ï¡¼¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¬²ñ¾ì¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤¬³°¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Å·¤ò¶Ä¤°¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÎÅö¤»¤óËÜ¿ô¤Ï1Åù7²¯±ß23ËÜ¡¢1²¯5ÀéËü±ß¤ÎÁ°¸å¾Þ46ËÜ¡¢2Åù1²¯±ß23ËÜ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎËÜ¿ô¤Ï2026Ç¯¤Ë³ÎÄê¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢1Åù¤ÈÁ°¸å¾Þ·×5ÀéËü±ß¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¡×¤ÎÃê¤»¤ó¤â¤¢¤ê¡¢Åö¤»¤óÈÖ¹æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£