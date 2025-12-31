¥¹¥¯¡¼¥È¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Ï©Àþ¤Ê¤É¤Ç¥»¡¼¥ë¡¡ÊÒÆ»12,500±ß¤«¤é
¥¹¥¯¡¼¥È¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Ï©Àþ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¡¼¥ë¤ò¡¢12·î30Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀßÄêÏ©Àþ¤ÈºÇÄãÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£±¿ÄÂ¤Ïº¸Â¦¤¬¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡¢±¦Â¦¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ÈPlus¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¦½ôÀÇ¹þ¤ß¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î12Æü¤«¤é5·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢Ï©Àþ¤Ë¤è¤êÂÐ¾Ý³°´ü´Ö¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¯¡¼¥È¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¡£12·î¤Ë¤Ï²Æì/ÆáÇÆ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤¿¡£2026Ç¯3·î¤Ë¤ÏÅìµþ/±©ÅÄ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡£
¡¦Åìµþ/±©ÅÄÈ¯Ãå
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê17,200±ß¡¿38,500±ß¡Ë¡¢¥¤¥Ý¡¼¡Ê19,500±ß¡Ë¡¢¥×¥«¥ó¥Ð¥ë¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥Þ¥é¥Ã¥«¡¦¥³¥¿¥Ð¥ë¡Ê20,000±ß¡Ë¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡Ê20,500±ß¡¿44,000±ß¡Ë¡¢¥¸¥ç¥°¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¯¥ë¥¿¥¸¥ã¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥À¥ó¡¦¥Ð¥ê¥¯¥Ñ¥Ñ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ñ¥µ¡¼¥ë¡¦¥Ú¥Ê¥ó¡¦¥¯¥¢¥ó¥¿¥ó¡Ê20,500±ß¡Ë¡¢¥á¥À¥ó¡Ê22,500±ß¡Ë¡¢¥¹¥Þ¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¥ó¥Ð¥ó¡Ê23,500±ß¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¹¡Ê31,000±ß¡¿69,000±ß¡Ë¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê32,000±ß¡¿72,000±ß¡Ë
¡¦Åìµþ/À®ÅÄÈ¯Ãå
ÂæËÌ/Åí±à¡Ê12,000±ß¡¿27,500±ß¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê17,000±ß¡¿38,000±ß¡Ë¡¢¥¤¥Ý¡¼¡¦¥Þ¥é¥Ã¥«¡¦¥³¥¿¥Ð¥ë¡Ê19,000±ß¡Ë¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡Ê19,500±ß¡¿43,000±ß¡Ë¡¢¥×¥«¥ó¥Ð¥ë¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥Ú¥Ê¥ó¡Ê19,500±ß¡Ë¡¢¥¸¥ç¥°¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¯¥ë¥¿¥¸¥ã¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥À¥ó¡¦¥Ð¥ê¥¯¥Ñ¥Ñ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ñ¥µ¡¼¥ë¡Ê20,000±ß¡Ë¡¢¥¯¥¢¥ó¥¿¥ó¡Ê20,500±ß¡Ë¡¢¥á¥À¥ó¡Ê22,000±ß¡Ë¡¢¥¹¥Þ¥é¥ó¡¦¥Ñ¥ì¥ó¥Ð¥ó¡Ê23,000±ß¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¹¡Ê30,000±ß¡¿68,000±ß¡Ë¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê32,000±ß¡¿72,000±ß¡Ë
¡¦Âçºå/´ØÀ¾È¯Ãå
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê17,500±ß¡¿38,500±ß¡Ë¡¢¥Þ¥é¥Ã¥«¡¦¥³¥¿¥Ð¥ë¡Ê19,500±ß¡Ë¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡Ê20,000±ß¡¿43,500±ß¡Ë¡¢¥¯¥¢¥ó¥¿¥ó¡Ê20,000±ß¡Ë¡¢¥¯¥ë¥¿¥¸¥ã¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥À¥ó¡¦¥×¥«¥ó¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥ó¥Ñ¥µ¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥Ú¥Ê¥ó¡¦¥¤¥Ý¡¼¡Ê20,500±ß¡Ë¡¢¥Ð¥ê¥¯¥Ñ¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥ì¥ó¥Ð¥ó¡¦¥á¥À¥ó¡Ê21,500±ß¡Ë¡¢¥¸¥ç¥°¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¹¥Þ¥é¥ó¡Ê22,500±ß¡Ë¥Ñ¡¼¥¹¡Ê30,000±ß¡¿68,500±ß¡Ë¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê33,500±ß¡¿75,500±ß¡Ë