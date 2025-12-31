·ò¹¯ÉÔ°ÂÀâ¤Î¥¤¥é¥óºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¡¢Í£°ì¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡ÖÍÍ»Ò¸«¡×¡¡Áê¼¡¤°´íµ¡¤Ë¥Ç¥âÈ¯À¸¤âÀÅ´Ñ
¡ÊCNN¡Ëº£·î¾å½Ü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥¥·¥åÅç¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ç¡¢¤½¤í¤¤¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥ì¥®¥ó¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿½÷À¿ôÉ´¿Í¤¬Îó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ±¤Ï¸å¤í¤Ç¤æ¤ë¤¯Â«¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤ÇÉþÁõµ¬Äê¤òÌµ»ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â³Û¤ÎÈ³¶â¤ä¶Øîþ·º¤ò²Ê¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤¬°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¸«±Û¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿ÌµÎÁ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥«¡¼¥Õ¤äÀ¯ÉÜ¤Î»Ø¼¨¤òÌµ»ë¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
10·î¤Ë¤Ï¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬Ç®¶¸Åª¤ÊÄ°½°¤òÁ°¤Ë¥¶¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥ß¡¼¡×¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤ÏSNS¤Ç³È»¶¤·¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤µ¤ó¤âºÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
º£½µ¡¢ÄÌ²ß¤¬²áµîºÇ°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¾¦Å¹¼ç¤ä¾¦¿Í¤¬³¹Æ¬¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ²ÈÄÂ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¡¢È¿ÂÎÀ©¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¶«¤ó¤À¡£¥¹¥«¡¼¥Õ¤ÎÃåÍÑÊýË¡¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿½÷À¥Þ¥Õ¥µ¡¦¥¢¥ß¥Ë¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤¬·Ù»¡¤Î¹´Â«²¼¤Ç»àË´¤·¡¢2022Ç¯¤ËÁ´¹ñÅª¤ÊËªµ¯¤¬µ¯¤¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ç¥â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¤Î¤È¤³¤íµ¬ÌÏ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ç¥â¤Ï¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤ÎÉÔËþ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÏÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Äñ¹³¹Ô°Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸ø¶¦¶õ´Ö¤ä¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¾ÍÎÊ¸²½¤Î±Æ¶Á¤ËÄ¹Ç¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥à¿À¸¢ÂÎÀ©¤Ï¡¢³ÈÂç¤¹¤ë»ÔÌ±¤ÎÉÔÉþ½¾¹Ô°Ù¤òÂçÌÜ¤Ë¸«¤Ä¤Ä¡¢ÂÎÀ©Â¸Â³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÂÉ¡Ê¤«¤¸¡Ë¼è¤ê¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢·ò¹¯ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¡Ê86¡Ë¤À¡£¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î¶¼°Ò¤«¤éÂÎÀ©¤ò¼é¤í¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÇËÃ¾¡Ê¤Ï¤¿¤ó¡Ë¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀïÎ¬¤È¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤éÎ©¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¬¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Îµ¬ÈÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤È¿¹³¤ò¸«¤»¡¢ÄÌ²ß¤Ï²áµîºÇ°ÂÃÍ¤ËµÞÍî¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ï¿åÉÔÂ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¹³µÄ¤ÎÀ¼¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¹ñ³°¤Ç¤Ï¡¢½ÉÅ¨¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÂÐ¥¤¥é¥óÄÉ²Ã·³»ö¹ÔÆ°¤òµá¤á¤ÆÊÆ¹ñ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÏÌÜ²¼¡¢¿µ½Å¤ÊÍÍ»Ò¸«¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤ë¡£¹ñÆâ¤Î²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤À¤¬¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤äÈ´ËÜÅª¤ÊÀïÎ¬¤ÏÈò¤±¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃ¯¤â²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ê·èÄê¤ò°ìÀÚµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥é¥ó¤ä¥¤¥é¥¯¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç½ô¹ñ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖAmwaj.media¡×¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥·¥ã¥Ð¥Ë»á¤À¡£
¥·¥ã¥Ð¥Ë»á¤Ï¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤½¤¦¤È¡¢Âç¤¤ÊµÕÉ÷¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢½ÅÂç¤Ê·èÄê¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¥é¥óºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¾Î¹æ¤Ï¡¢¹ñ²È¤È½¡¶µ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»öÊÁ¤Ø¤ÎºÇ½ª¸¢¸Â¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¸ª½ñ¤À¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6·î¤Ë12Æü´ÖÂ³¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î¾×ÆÍ¤Î´Ö¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ï¿È¤Î°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÏ¢Íí¤òÀä¤Á¡¢°ÂÁ´¤ÊÃÏ²¼¹è¡Ê¤´¤¦¡Ë¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¿½½Ç¯¤â½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤À¤¬¡¢·³»ö¾×ÆÍ¤ËÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾×ÆÍ¸å¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¸µ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼åÂÎ²½¤·¤¿·³¤È¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿³Ë·×²è¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³×Ì¿»ØÆ³¼Ô¤Î36Ç¯¤ËµÚ¤ÖÀ¯ºö¤ËµÞÂ®¤Ë¿®Íê¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹ñÌ±¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¿ô¥«·î¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤Ï¡¢Áê¼¡¤°´íµ¡¤Ç¹ñ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£ËýÀÅª¤ÊÄäÅÅ¤ËµÏ¿Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Î¾å¾º¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î´Ö¤Ç¤ÏÌµÎÏ¤Ê»ØÆ³Éô¤Ø¤Î¸¸ÌÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜ¤¬Åß¤ÎÅÅÎÏ³ÎÊÝ¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å·Á³¥¬¥¹¤è¤ê°Â²Á¤«¤ÄÄãÉÊ¼Á¤Ç¡¢±øÀ÷ÅÙ¤Î¹â¤¤Ç³ÎÁ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¶õ¤Ï¥¹¥â¥Ã¥°¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥ó³ÆÃÏ¤Î20½£¤Ïº£Ç¯¡¢¤³¤³40Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ÇºÇ°¤Î´³¤Ð¤Ä¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£ÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤Ç¿å´íµ¡¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ç¤ÏºÙ¤ë°ìÊý¤Î¿å¶¡µë¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤¬¼óÅÔ¤«¤é½»Ì±¤òÂàÈò¤µ¤»¤ë°Æ¤ò¸øÁ³¤ÈÄóµ¯¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÏÊª²Á¹âÆ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤¬¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¿å½à¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ëÃæ¡¢º£·î¤Ë¤ÏÄÌ²ß¥ê¥¢¥ë¤¬»Ë¾åºÇ°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¡¢¾¦Å¹¼ç¤Î¹³µÄ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¹ªÌ¯¤Ç³×¿·Åª¤À¤Ã¤¿¥¤¥é¥ó¤Î³°¸òÀ¯ºö¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²¤ÊÆ½ô¹ñ¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤À©ºÛ¤ÇÄù¤áÉÕ¤±¤ëÃæ¡¢³°¸òÅª¤ÊÆÍÇË¸ý¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤ÎÃÏ°èÅª±Æ¶ÁÎÏ¤ÈÍÞ»ßÎÏ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤ÎÂåÍýÉðÁõÀªÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¡¢Âç¤¤¯¼åÂÎ²½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¡¢¥·¥ê¥¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤¬¥¤¥é¥ó¤È¶á¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤òÂÇÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸°¤È¤Ê¤ëÎÎÅÚÌÌ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤â¼º¤ï¤ì¤¿¡£