¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÂç´Ø¶×ºù¤¬31Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç2025Ç¯ºÇ¸å¤Î·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²£¹Ë¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿1·î¤Î½é¾ì½ê¤ÇÉé¤±±Û¤·¡¢9·î¤Î½©¾ì½ê¤Ç¤Ï±¦É¨¤òÉé½ý¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤ó¤À1Ç¯¤ò¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â·Ð¸³¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡±¦É¨¤Î¾õÂÖ¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ËëÆâ¶×¾¡Êö¡¢½½Î¾¶×±ÉÊö¤Ë3¾¡3ÇÔ¡£½é¾ì½ê¡Ê1·î11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡26Ç¯¤ÏºÆ¤Ó¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤à¤¿¤á¤ËÉüÄ´¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£