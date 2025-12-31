¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬À©ÇÆ¡¢À¤Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯
¡¡12·î30Æü¡¢ÂÓ¹¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊBG1¡¦3ºÐ¡¦¥ÀÄ¾200m¡Ë¤Ï¡¢ÅçÄÅ¿·µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¡Ê²´3¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦Â¼¾å¿µ°ì¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë¥¹¥¿¡¼¥¤¥Á¥Ð¥ó¡Ê²´3¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦ºäËÜÅì°ì¡Ë¡¢3Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ó¡Ê²´3¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦Ä¹Éô¹¬¸÷¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:37.6¡ÊÇÏ¾ì¿åÊ¬2.7¡ó¡Ë¡£
¡¡³ÆÇÏ°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Âè°ì¾ã³²¤òÀèÆ¬¤Ç±Û¤¨¤¿¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÀè¹Ô¡£¤½¤ì¤Ë¥¦¥ó¥«¥¤¥À¥¤¥Þ¥ª¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢2Æ¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ð¤é¤±¤¿Å¸³«¤Ë¡£³ÆÇÏ¿µ½Å¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ´ÖÅÀ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤ÇÂ©¤òÆþ¤ì¤¿¥¦¥ó¥«¥¤¥À¥¤¥Þ¥ª¡¼¤ËÂØ¤ï¤ê¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤Èº¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥¤¥Á¥Ð¥ó¤¬¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¤ò¤«¤ï¤·¡¢¤ï¤º¤«¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂèÆó¾ã³²²¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÂèÆó¾ã³²¤Ç¤Ï°ìÂ©Æþ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥¤¥Á¥Ð¥ó¤¬ºÇ½é¤Ë»Å³Ý¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë·Á¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ó¡¢¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬Â³¤¯¡£¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¾ã³²¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¤¥Á¥Ð¥ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ó¡¢¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î3Æ¬¤¬¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤Ê¤¯ÂèÆó¾ã³²¤ò¥¯¥ê¥¢¡£»ÍÈÖ¼ê°Ê²¼¤òÂç¤¤¯Î¥¤·¤Æ»°¤ÄÇÃ¤ÎÍÍÁê¤Ë¡£¤É¤ÎÇÏ¤âÀèÆ¬¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·ã¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ó¤ÎµÓ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥¤¥Á¥Ð¥ó¤âµÓ¤¬Æß¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯Êâ¤¤¤¿¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬¤ï¤º¤«¤ËÈ´¤±½Ð¤·Í¥¾¡¡£3·î¤Î¥¤¥ì¥Í¡¼µÇ°¤ËÂ³¤¯½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤ËÀ¤Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ë¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¤¥Á¥Ð¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢3Ãå¤Ë¤ÏÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÂ¼¾å¿µ°ìÄ´¶µ»Õ¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥¥ó¥°¥À¥à¹æ¤ÇÀ©¤·¤¿2023Ç¯¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤Î¤Ð¤ó¤¨¤¤¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¡£µ³¾è¤·¤¿ÅçÄÅ¿·µ³¼ê¤Ï½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1Ãå¡¡¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹
ÅçÄÅ¿·µ³¼ê
¡ÖÂ¼¾åÄ´¶µ»Õ¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Æü¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁöÏ©³«Êü¤Ç3²óµ³¾è¤·¡¢Á°Áö¤Þ¤Çµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ËÜÄ´¶µ»Õ¤äµÆÃÓµ³¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÇÏ¤ÎÆÃÄ§¤ÏÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±«¤À¤±¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÂ©¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾ã³²¤ò¤¦¤Þ¤¯±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÇÏ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Î½Å¾Þ¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤À®ÀÓ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â¼¾å¿µ°ìÄ´¶µ»Õ
¡Ö¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ð¤ó¤¨¤¤µÆ²Ö¾Þ¸å¡¢Â¾¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ëº£Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÄêÎÌÀï¤Ê¤Î¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÇÏ¾ì¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÇÏ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ã³²¤ò²¼¤ê¤Æ¤«¤é¤Î¤·¤Ö¤È¤µ¤¬¤³¤ÎÇÏ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ»Ãæ¤Ç½½Ê¬¤ËÎ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀÜÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹¡¡31Àï11¾¡
¡Ê²´3¡¦¤Ð¤ó¤¨¤¤¡¦Â¼¾å¿µ°ì¡Ë
Éã¡§¥¥¿¥Î¥ê¥å¥¦¥
Êì¡§É÷Ï¡
ÊìÉã¡§¥°¥ì¥¤¥È¥¢¥Þ¥¾¥ó
ÇÏ¼ç¡§ÂçÌî¾º
À¸»º¼Ô¡§ÂçÌî¿®°ì
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥¨¡¼¥¹
2Ãå¡¡¥¹¥¿¡¼¥¤¥Á¥Ð¥ó
3Ãå¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ó
4Ãå¡¡¥é¥Ý¥Ô¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢
5Ãå¡¡¥³¥³¥í¥Î¥Ë¥À¥¤¥á
6Ãå¡¡¥Û¥¯¥»¥¤¥Æ¥ó¥ê¥å¥¦
7Ãå¡¡¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¯¥£¡¼¥ó
8Ãå¡¡¥×¥í¥µ¥ó¥°¥¨
9Ãå¡¡¥¦¥ó¥«¥¤¥À¥¤¥Þ¥ª¡¼
10Ãå¡¡¥Û¥¯¥»¥¤¥Ò¥é¥ê