Êì¤Î°ä»º¡ÖÍÂ¶â300Ëü±ß¡Ü¼«Âð¡×¡£·»¤È¤É¤¦Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¡È¤¤¤Á¤Ð¤óÙæ¤á¤Ê¤¤¡ÉÊýË¡¤Ê¤Î¡©
¤Þ¤º¤Ï°ä»º¤ÎÁí³Û¤ÈÁêÂ³Ê¬¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×
¼«Âð¤òÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤á¤¿ÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¼«Âð¤Î²ÁÃÍ¡×¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ýºÂ¤Î¿ô»ú¤Ç¶â³Û¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ËÁê°ã¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤È¤¤¤¦¼«Âð¤Î²ÁÃÍ¤Ï¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Ç§¼±¤Îº¹¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»²¹Í¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¡Ê¼ÂÀª¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ë
¡¦Ï©Àþ²Á¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ç¤³¤Á¤é¤â¼ÂÀª¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ë
¡¦ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ÎººÄê³Û¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë»þ²Á¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¼ÂÀª²Á³Ê¤Ë¶á¤¤¡Ë
Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Âð¤Î²Á³Ê¤¬Ï©Àþ²Á¤Ç¤Ï1100Ëü±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬1500Ëü±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾åµ3¤Ä¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤¬ÂÅÅö¤«¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤È¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿³ÆÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³Ê¬¤Ç¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ë±è¤Ã¤Æ°ä»ºÊ¬³ä¤òÄê¤á¤Ä¤Ä¡¢´óÍ¿Ê¬¤äÀ¸Á°Â£Í¿¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÆÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³Ê¬¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´ðËÜÅª¤Ë·»Äï»ÐËå¤ÏÇ¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·»¤ÈÄï¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·»Äï¤¬Åù¤·¤¤³ä¹ç¤ÇÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢°ä»º¤ÎÁí³Û¤¬2000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢·»¤ÈÄï¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1000Ëü±ß¤º¤ÄÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤Î¶¦Í¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë
ÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÙæ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÅ´Â§¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔÆ°»º¤Î¶¦Í¤ÏÈò¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤ËÁêÂ³¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤äÇ¼ÀÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯°ì»þÅª¤ËÁ´°÷¹ç°Õ¤Î¤â¤È¶¦Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ç¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤Î¶¦Í¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¶¦Í¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¤¦¤ÁÃ¯¤«1¿Í¤Ç¤âÇä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÉÔÆ°»º¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î¾µÂú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ºÙæ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÏÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤Î¤«¡¢Æü¡¹¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤äÀ¶ÁÝ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍý¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÌäÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢¸½¾õ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤È¤â¡¢5Ç¯¡¢10Ç¯¤È»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯»ö¾ð¤¬ÊÑÆ°¤·¤ÆÁè¤¤¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤ÏÉ¬¤ºÃ±ÆÈ¤ÇÃ¯¤«1¿Í¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³Ê¬¤¬Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤è¤ê¤âÁý¸º¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÁ´°÷¤¬¤è¤êÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È
ÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌÏÀ¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂÅÅö¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¡¹Ùæ¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤ÐÅö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Êì¤Î°ä»º¤¬¡ÖÍÂ¶â300Ëü±ß¡Ü¼«Âð¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢·»Äï2¿Í¤Ç¾ÍèÅª¤ÊÏÃ¤â´Þ¤áÙæ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Î²Á³Ê¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅ¬Àµ¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ò´ð½à¤Ë¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÇÄ´À°¤·¤Ä¤Ä¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬¼«Âð¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶¦Í¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´ü¸Â¤Ê¤É¾ò·ï¤òÄê¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁêÂ³¤Ï·»Äï¤ÎÃç¤ò°ì½Ö¤Ç°ú¤Îö¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ºÇÅ¬²ò¤ÏÁêÂ³¤Î¿ô¤À¤±¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤Þ¤º¤Ï·»Äï¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÛ¸î»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Ë½õ¸À¤ò¶Ä¤°¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : ÄÓ¿¢µ±
¹ÔÀ¯½ñ»Î